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Москва пообещала ответить на 12-й пакет санкций Евросоюза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия ответит на 12-й пакет санкций Евросоюза (ЕС). Об этом 18 декабря сообщили в МИД РФ.

«Ответ будет», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве в ответ на вопрос ТАСС.

Ранее в этот день ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Блок вводит ограничения на импорт из России изделий из алюминия, включая проволоку, фольгу, трубы. Он также запрещает прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России с 1 января 2024 года. Сообщалось также, что ЕС намерен обеспечить ограничение цен на нефть, в частности, более строгое соблюдение потолка цен на нефть.

Загнали себя в угол: потери Евросоюза из-за антироссийских санкций достигли $1,5 трлн
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Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович в этот же день сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия разберется с этими поставками, например, переведет их на восточные рынки, как нефть и газ. При этом грандиозных убытков для России эксперт не прогнозирует.

13 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

До этого, 7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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