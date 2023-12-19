В ЕС не намерены конфисковывать личные бриллианты россиян при въезде
Личные бриллианты граждан России при въезде в страны Евросоюза (ЕС) конфисковывать не планируют. Об этом 19 декабря говорится в официальном ответе Еврокомиссии на запрос «Известий».
Отмечается, что на личное использование бриллиантов санкции не распространяются.
Ранее, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.
В тот же день в МИД РФ пообещали ответить на новые ограничения со стороны ЕС, однако, каким именно будет ответ, не уточнялось. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила «Известиям», что ответные меры будут вырабатываться.
Затем, 19 декабря, в ЕС заявили, что новый пакет санкций против России вредит содружеству. Депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич отметил, что новые санкции ускорят процесс деиндустриализации экономики Евросоюза, а также снижения конкурентоспособности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день назвал введение очередного пакета ограничений «санкционным безумием». Говоря о санкциях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия будет обходить их.