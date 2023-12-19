В Европарламенте заявили о вреде 12-го пакета санкций для ЕС

Новый пакет антироссийских санкций ускорит процесс деиндустриализации экономики Евросоюза, сказал «Известиям» депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

«Несмотря на пропаганду, используемую политическими лидерами Евросоюза, чтобы убедить людей в том, что все эти меры имеют смысл, некоторые крупные европейские экономики оказались в стагнации и начали отставать. И в ближайшее время нельзя ожидать иной тенденции. Во многом это произошло из-за этих нелогичных шагов», — отметил он.

По его словам, очередные ограничения только навредят ЕС, ускорят процесс деиндустриализации, а также снижения конкурентоспособности.

18 декабря ЕС официально утвердил 12-й пакет санкций против России.

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