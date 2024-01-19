Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Совбезом реализацию положений концепции внешней политики РФ
Мир
Политолог объяснил отказ Минобороны Германии увеличить помощь Украине
Мир
В Кремле указали на отсутствие оснований для возобновления зерновой сделки
Мир
Глава МО Белоруссии назвал условие возобновления диалога с НАТО
Мир
В Кремле рассказали о большой очереди желающих сотрудничать с БРИКС
Армия
Росгвардия впервые применила комплекс подавления БПЛА «Выжигатель» в зоне СВО
Общество
Песков не стал называть протесты в Башкирии массовыми
Политика
Путину доверяют 79% россиян
Общество
В Кремле заявили о стабильном уровне доверия к Путину у россиян
Общество
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
Политика
В Госдуме заявили о поддержке Украины лидерами ЕС только на словах
Мир
В Грузии потребовали извинений от Зеленского и Санду за слова о пытках Саакашвили
Авто
АвтоВАЗ раскрыл среднюю зарплату сотрудников
Политика
В Совфеде указали на понимание западными элитами необходимости диалога с РФ
Политика
Американский экс-разведчик Риттер назвал США плохим другом Украины

В Кремле рассказали о большой очереди желающих сотрудничать с БРИКС

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ Аргентины от вступления в БРИКС вызывает сожаление, однако очередь желающих сотрудничать с объединением государств очень большая. Об этом в пятницу, 19 января, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У Москвы вызывает сожаление отказ Буэнос-Айреса от участия в БРИКС. Однако это суверенное решение Аргентины, и Россия с уважением к нему относится, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате, но очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, и это вызывает удовлетворение», — добавил Песков.

Он также выразил надежду на то, что в будущем аргентинские власти изменят свое решение.

Кроме того, в рамках брифинга официальный представитель Кремля сообщил, что Москва и Эр-Рияд продолжают контакты по поводу членства королевства в БРИКС. Этот вопрос также затрагивался во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, уточнил Песков.

«Поэтому мы исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС. Иной информацией мы пока не располагаем», — добавил он.

По кирпичику: к БРИКС присоединились пять новых стран
Насколько успешно это объединение и почему оно обгоняет G7

Президент Аргентины Хавьер Милей в конце декабря 2023 года направил письма президенту России и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. По мнению аргентинского лидера, в данный момент участие страны в сообществе неуместно. Позднее глава МИД Аргентины Диана Мондино призналась, что отказ государства от вступления в объединение частично мотивирован идеологическими мотивами.

Саудовская Аравия официально заявила о вступлении в БРИКС 2 января. Тогда подчеркивалось, что полноправное членство государства в группе укрепит его позиции в мире. 17 января Песков сообщил, что Саудовская Аравия продолжает интеграцию со странами объединения.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке 10 стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024