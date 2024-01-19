В Кремле рассказали о большой очереди желающих сотрудничать с БРИКС

Отказ Аргентины от вступления в БРИКС вызывает сожаление, однако очередь желающих сотрудничать с объединением государств очень большая. Об этом в пятницу, 19 января, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У Москвы вызывает сожаление отказ Буэнос-Айреса от участия в БРИКС. Однако это суверенное решение Аргентины, и Россия с уважением к нему относится, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате, но очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, и это вызывает удовлетворение», — добавил Песков.

Он также выразил надежду на то, что в будущем аргентинские власти изменят свое решение.

Кроме того, в рамках брифинга официальный представитель Кремля сообщил, что Москва и Эр-Рияд продолжают контакты по поводу членства королевства в БРИКС. Этот вопрос также затрагивался во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, уточнил Песков.

«Поэтому мы исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС. Иной информацией мы пока не располагаем», — добавил он.

Президент Аргентины Хавьер Милей в конце декабря 2023 года направил письма президенту России и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. По мнению аргентинского лидера, в данный момент участие страны в сообществе неуместно. Позднее глава МИД Аргентины Диана Мондино призналась, что отказ государства от вступления в объединение частично мотивирован идеологическими мотивами.

Саудовская Аравия официально заявила о вступлении в БРИКС 2 января. Тогда подчеркивалось, что полноправное членство государства в группе укрепит его позиции в мире. 17 января Песков сообщил, что Саудовская Аравия продолжает интеграцию со странами объединения.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке 10 стран.