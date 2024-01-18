Эксперт исключил возможность военного противостояния между Ираном и Пакистаном

О военном противостоянии между Ираном и Пакистаном речи не идет, заявил 18 января в разговоре с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Он отметил, что обострение отношений является продолжением той ситуации, которая происходит на границе этих государств в провинции Белуджистан на юго-востоке Ирана, которая расположена на границе с Пакистаном.

«Говорить о том, что это, собственно, ситуация войны или противостояние военное между двумя государствами, на мой взгляд, пока еще не стоит, поскольку это такие действия и с той, и с другой стороны, направленные против действующих сепаратистских группировок в этих странах», — сказал эксперт.

Говоря о перспективах развития ситуации, Долгов допустил контакты иранской и пакистанской сторон на предмет того, чтобы продолжать борьбу с сепаратистскими группировками совместно.

Пакистан провел 18 января контртеррористическую операцию под названием «Марг Бар Сармачар», в ходе которой были нанесены удары по «укрытиям террористов» в провинции Ирана Систан и Белуджистан. Пакистанский МИД отметил, что такие действия являются проявлением непоколебимой решимости Пакистана защищать свою национальную безопасность от всех угроз.

До этого, 16 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.

Позднее МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными. 17 января министр иностранных дел во временном пакистанском правительстве Джалил Аббас Джилани заявил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар КСИР.