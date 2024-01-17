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Пакистан заявил о своем праве отреагировать на удар ВС Ирана

МИД Пакистана: Исламабад оставляет за собой парво отреагировать на удар ВС Ирана
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Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по территории страны. Об этом 17 января заявил министр иностранных дел во временном пакистанском правительстве Джалил Аббас Джилани в телефонном разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

«Выразив безоговорочное осуждение нападения на Пакистан, министр иностранных дел добавил, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между Пакистаном и Ираном. Министр иностранных дел добавил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот провокационный акт», — сказано в сообщении пакистанского МИДа.

Он также отметил, что терроризм является общей угрозой в регионе и требует сконцентрированных и координированных усилий для борьбы с ним.

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Накануне, 16 января, КСИР нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.

Позднее МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечается, что высокопоставленному чиновнику в министерстве иностранных дел Ирана уже был подан протест Исламабада. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» заявил, что Запад решил начать процесс дестабилизации иранского государства через активизацию сепаратистских движений, и Иран, в свою очередь, нанес по Пакистану упреждающий удар. Однако востоковед усомнился, что удары Ирана станут стимулятором крупномасштабной войны.

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