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Сенат Франции принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана

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Фото: Global Look Press/Valerio Rosati/Zoonar
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Сенат (верхняя палата парламента) Франции принял резолюцию в поддержку территориальной целостности Армении, а также призвал к введению санкций против Азербайджана из-за проведенной им военной операции в Нагорном Карабахе. Трансляция заседания велась 18 января на сайте парламента.

За проект резолюции высказались 336 сенаторов, против — один.

«Призываем правительство вместе с европейскими партнерами принять все дипломатические меры в отношении Азербайджана за повторяющиеся агрессивные действия против Армении», — сказано в тексте документа.

Авторы резолюции призывают добиться полного пересмотра отношений ЕС с Азербайджаном и ввести санкции против Баку. В том числе конфисковать средства азербайджанских руководителей и установить эмбарго на поставки газа и нефти из Азербайджана. Также предлагается добиться от Баку освобождения гражданских и военных пленных и возвращения тел погибших армянских солдат.

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Ранее, в октябре 2023 года, депутаты Европейского парламента также призвали ввести ограничения против официальных лиц Азербайджана, которые, по их словам, ответственны за многочисленные нарушения прекращения огня и «нарушения прав человека в Нагорном Карабахе».

5 октября премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратила свое существование с 1 января 2024 года.

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