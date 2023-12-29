Здесь вам не рады: Азербайджан выслал двух сотрудников посольства Франции

В МИД Азербайджана вызвали посла Франции в Баку Анн Бульон и вручили ей протест в связи с действиями двух сотрудников французского посольства. В чем их конкретно обвиняют, в министерстве не уточнили, однако предписали им в течение 48 часов покинуть республику. В последнее время отношения между Баку и Парижем охладились на фоне активного вмешательства Франции в дела на Южном Кавказе. Подробности — в материале «Известий».

Попросили из страны

26 декабря МИД Азербайджана объявил персонами нон грата двух работников посольства Франции в Баку. Главе дипмиссии Анн Бульон вручили «решительный протест в связи с действиями двух сотрудников, которые были несовместимы с их дипломатическим статусом и противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

Власти страны объявили этих дипломатов персонами нон грата и потребовали в течение двух дней покинуть территорию страны.

В последнее время отношения между двумя государствами становятся всё более натянутыми. В ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Париж в «нарушении стабильности на Южном Кавказе и подготовке почвы для новой войны в регионе». По его словам, Париж «проводит милитаристскую политику, вооружая Ереван, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе».

Здание министерства иностранных дел Азербайджана в Баку Фото: ТАСС/Егор Алеев

Поводом для этого стало решение Франции «участвовать в модернизации вооруженных сил Армении». Еще в сентябре во время визита в Ереван главы МИД Франции Катрин Колонны министр пообещала безвозмездную помощь и долгосрочные военные контракты.

Через месяц Армения и Франция подписали соответствующее соглашение. Глава вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил тогда, что Париж должен поставить Еревану три радара GM200 и ракеты Mistral.

Радар GM200 Фото: Commons.wikimedia.org/Matti Blume

Помимо этого, при посольстве была создана новая оборонная миссия, которая, по словам Лекорню, «будет помогать ВС Армении и властям в вопросах обороны и защиты». В Министерстве иностранных дел Франции пояснили, что «военный атташе будет направлен в посольство Франции в Ереване, а также будет открыто консульство в Сюникской области».

На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж «внимательно следит за вопросом сохранения территориальной целостности Армении». А глава МИД Колонна попросила верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля добавить Армению в число «бенефициаров Европейского мирного механизма», то есть в систему финансирования внешних расходов, включая военные и оборонные.

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Global Look Press/Marcus Brandt

В ноябре стало известно, что Ереван получил два десятка легких многоцелевых наступательных бронемашин Bastion. Как писали французские СМИ, изначально они предназначались для Киева, однако власти посчитали их плохо защищенными от противотанковых ракет и артиллерийского огня.

Ошибочные интересы

В Баку действия Парижа раскритиковали. Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде призвал Армению и Францию «положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе, а также окончательно понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству».

Дипломат добавил, что «на фоне клеветнической кампании Парижа против Баку эти действия свидетельствуют о том, что Франция исходит из ошибочных интересов».

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

«Эти шаги Парижа, позиционирующего себя как пропагандиста международного права, сторонника мира и стабильности в регионе, серьезным образом ставят под вопрос усилия по нормализации отношений на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств и служат обострению ситуации», — подчеркнул официальный представитель Министерства иностранных дел.

А депутат азербайджанского парламента Джаваншир Фейзиев подчеркнул, что наряду с Францией и Индией усилению Армении в военно-техническом плане пообещала помогать Канада. По его мнению, эти государства стремятся к усилению в регионе, а вовсе не к восстановлению мира и стабильности. «Целью является внедрение собственных сил в Южный Кавказ для обеспечения своих гегемонистских интересов в регионе», — резюмировал политик.

Надавить на Баку не получится

Политолог Наир Алиев в беседе с «Известиями» отметил, что, судя по всему, в данном случае с объявлением сотрудников французского посольства персонами нон грата речь идет о так называемой шпионской сети, о которой местные СМИ активно писали последние несколько недель.

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

— Сообщалось, что эта сеть действовала под кураторством французских дипломатов. Некоторое время назад французские власти назвали шпионами двух азербайджанских журналистов, — напомнил эксперт.

Он добавил, что сейчас между Баку и Парижем довольно сложные отношения. Прежде всего это связано с позицией Франции по армяно-азербайджанскому урегулированию. По словам аналитика, Париж занял однозначную армяноцентричную позицию.

Алиев считает, что как бы Париж ни пытался повлиять на Баку, вряд ли у него что-то получится.

— Франция уже оказала негативный эффект на мирное урегулирование. Но Азербайджан показывает свою решимость жестко отвечать на всех фронтах, поэтому Париж не в состоянии изменить позицию Баку, — резюмировал специалист.

Фото: ТАСС/EPA/NAREK ALEKSANYAN

Вопиющий случай

Доктор экономических наук Ильгар Велизаде в разговоре с «Известиями» отметил, что в ситуации с дипломатами, скорее всего, речь идет о людях, уличенных в противоправных действиях против Азербайджанского государства.

— В данном случае это, вероятно, не дипломаты, а лица, которые действовали под дипломатическим прикрытием. Недавно президент Франции провел достаточно серьезные кадровые изменения в разведслужбе Франции. Многие связывают это с провалом так называемой резидентуры в Азербайджане и с деятельностью азербайджанских спецслужб по выявлению этих лиц. Пока детали не разглашаются, — сообщил политолог.

Он добавил, что зачастую под видом работников диппредставительств скрываются сотрудники спецслужб, которые ведут разведывательную деятельность на территории страны пребывания, а также формируют агентурные сети.

— Нельзя исключать, что эти люди и были на этом пойманы. Это вопиющий случай. Не было такого, чтобы Азербайджан принимал такие действия в отношении посольств западных стран. Видимо, Париж перегнул палку. Французские соответствующие органы теперь сделают выводы, — считает специалист.

Фото: ТАСС/EPA/LUDOVIC MARIN

Аналитик подчеркнул, что это обострение происходит на фоне ухудшения французско-азербайджанских отношений.

— Париж беспардонно вмешивается в дела Азербайджана, пытается указывать Баку, что и как делать в вопросах, связанных с восстановлением территориальной целостности. Более того, Эммануэль Макрон неоднократно говорил, что собирается оказывать давление на Баку, говорил это прямым текстом, — отметил Велизаде.