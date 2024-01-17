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Машков допустил сбор 3 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Машков: число подписей в поддержку самовыдвижения Путина может дойти до 3 млн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Количество подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина кандидатом на выборах 2024 года может достигнуть 3 млн. Об этом 17 января заявил журналистам сопредседатель его избирательного штаба, народный артист РФ Владимир Машков.

«Число подписей многократно превысило необходимую норму, более 2,5 млн, их проверка идет, это прекрасно. И мне кажется, что эта цифра может достигнуть порядка 3 млн», — сказал он.

Состоявшуюся ранее встречу главы государства с волонтерами предвыборного штаба Машков назвал «очень чувственной». Он также уточнил, что с сопредседателями штаба Путин обсудил внутренние проблемы государства и пути их решения.

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Ранее в этот день избирательный штаб сообщал, что на данный момент в поддержку самовыдвижения Путина уже собрано более 2,5 млн подписей. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил важность народной поддержки для действующего президента РФ.

Вскоре после этого глава государства посетил штаб в Гостином Дворе в Москве, где встретился с Машковым и двумя другими сопредседателями — спикером парламента Донецкой Народной Республики полковник (ДНР) Артемом Жогой и главврачом Московской городской больницы № 52, Героем Труда Марьяной Лысенко.

Избирательный штаб действующего российского лидера начал работу в Гостином Дворе 21 декабря 2023 года. В нем находятся руководство и волонтеры, работа ведется круглосуточно. Прийти туда можно по будням с 09:00 до 18:00.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия», на котором политическая сила единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. В поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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