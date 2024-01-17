Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостиный Двор

Президент России Владимир Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин пообщается с сопредседателями своего штаба и волонтерами в среду, 17 января.

Ранее, 10 января, в Центральный избирательный штаб Путина поступили подписи из всех 89 субъектов РФ. В поддержку самовыдвижения кандидата на выборах президента России собрано более 1,8 млн подписей.

Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе 21 декабря. В нем находятся руководство штаба и волонтеры, работа ведется круглосуточно. Прийти туда можно по будням с 09:00 до 18:00. Сопредседателями штаба Путина стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы №52 Герой Труда Марьяна Лысенко.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.