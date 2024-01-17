После пожара на заводе в Шахтах возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после пожара на полиэфирном заводе в городе Шахты Ростовской области, в результате которого пострадали девять человек. Об этом в среду, 17 января, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.
Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).
«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, пострадавшие, представители предприятия. <...> Расследование уголовного дела продолжается», — указано в Telegram-канале ведомства.
Цех в Шахтах загорелся ранее в этот день. Изначально сообщалось, что огнем охвачено 200 кв. м. Позже огнеборцы локализовали пожар на площади 360 кв. м. К тушению возгорания были привлечены 58 специалистов и 17 единиц техники.
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, из девяти пострадавших в результате инцидента шестеро были госпитализированы: трое — с ожогами, еще три человека — с травмами различной степени тяжести. Троим получивших легкие травмы гражданам оказали медпомощь в травмпункте и отпустили домой.