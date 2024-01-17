Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах возросло до десяти
Число пострадавших при пожаре на заводе в городе Шахты Ростовской области увеличилось до десяти. Об этом в среду, 17 января, сообщил глава региона Василий Голубев.
«Шестеро из них госпитализированы: трое — с ожогами, еще три человека — с травмами различной степени тяжести», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что остальным пострадавшим, получившим легкие травмы, была оказана помощь в травмпункте БСМП Шахт, после чего их отпустили домой.
Голубев также уточнил, что специалистами регионального минздрава было принято решение об эвакуации в медучреждения областного центра двух пострадавших с ожогами.
Цех в Шахтах загорелся ранее в этот день. Изначально сообщалось, что огнем охвачено 200 кв. м. Позже огнеборцы локализовали пожар на площади 360 кв. м. К тушению возгорания были привлечены 58 специалистов и 17 единиц техники.