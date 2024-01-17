Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до девяти

Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах Ростовской области выросло до девяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев 17 января.

«По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти: одному оказана медпомощь на месте, три человека — с ожогами, пять — с травмами различной степени», — написал он в Telegram.

По его словам, в Шахты выехали представители регионального Минздрава. Пожар на предприятии был ликвидирован.

Ранее в этот день в Шахтах загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Изначально сообщалось, что огнем охвачено 200 кв. м. Позже огнеборцы локализовали пожар на площади 360 кв. м. На месте работали 58 специалистов и 17 единиц техники.