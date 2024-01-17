В Шахтах загорелся завод по производству полиэфира

В городе Шахты Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфирного волокна. Об этом 17 января «Известиям» сообщили в региональном управлении МЧС России.

Загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

По данным «Известий», огнем охвачено 200 кв. м, пострадали два человека.

Ранее, 3 декабря, произошел крупный пожар на Московском заводе специализированных автомобилей. По информации МЧС, людей в здании на момент возгорания не было. «Известия» показали кадры произошедшего. По данным корреспондента, пожару был присвоен второй ранг сложности.