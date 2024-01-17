Пожар на заводе в Шахтах локализовали на площади 360 кв. м

Пожар на заводе в городе Шахты Ростовской области локализовали на площади 360 кв. м. Об этом в среду, 17 января, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«В Ростовской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 360 кв. м. На пожаре в поселке Гидропривод пострадали два человека», — отмечает ведомство.

На месте работают 58 специалистов и 17 единиц техники.

Ранее в этот день в Шахтах загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Изначально сообщалось, что огнем охвачено 200 кв. м.