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В Белгороде объявили ракетную опасность

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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В Белгороде была объявлена ракетная опасность. Об этом 17 января сообщила мэрия города.

«РСЧС предупреждает жителей Белгорода о ракетной опасности. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в Telegram-канале мэрии.

Ракетный отстрел: российская ПВО отбивает очередные атаки ВФУ на Белгород
Более тысячи детей могут вывезти из города в соседние регионы

Ранее, 16 января, президент России Владимир Путин назвал варварством удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в РФ. По его словам, украинские военные обстреливают российские приграничные территории, чтобы отвлечь внимание от провала их контрнаступления.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 8 января рассказал, что в результате обстрела города пострадали три человека: женщина, получившая осколочные ранения спины, мужчина, которому осколками ранило грудь, спину и предплечье, а также еще один мужчина.

2 января ВСУ три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». А 5 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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