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Посол РФ назвал «меморандумом из обещаний» соглашение Лондона и Киева

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Фото: ТАSS/Qian Yi
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Посол РФ в Лондоне Андрей Келин 16 января заявил, что соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности между Великобританией и Украиной не является юридически обязывающим документом, а лишь сводится к различным обещаниям.

«В действительности это меморандум из обещаний, а не юридически обязывающее соглашение. В нем говорится, что для Украины не предусмотрено переговорное решение (конфликта. — Ред.) и что она должна продолжать вести боевые действия, а Британия будет поставлять ей оружие. С другой стороны, в нем говорится, что Украина должна быть в НАТО. На наш взгляд, это провокационные заявления, поскольку они не учитывают безопасность России, а это было одной из причин начала специальной военной операции», — сказал он в интервью радиостанции LBC.

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Ранее, 12 января, премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев и подписал договор о гарантиях безопасности. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что Лондон в рамках нового пакета военной помощи Киеву в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

Между тем газета «Украинская правда» написала, что в ходе переговоров по поводу договора о безопасности между Зеленским и Сунаком возникли противоречия относительно формулировок. Украинский президент в ходе переговоров использовал слово «гарантии» и формулировку «гарантии безопасности». Сунак же называл это «заверениями в безопасности», причем неоднократно указал на важность именно такой формулировки.

При этом 13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что двустороннее соглашение между Украиной и Великобританией подразумевает, что Киев будет готов оказать поддержку Лондону, если на него будет совершено нападение «со стороны России».

В свою очередь, полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в запасе Роман Свитан выразил мнение, что соглашение Украины и Великобритании о гарантиях безопасности не отвечает интересам Киева. По его словам, положения документа могут подразумевать под собой заморозку конфликта и потерю Украиной своих территорий, и только после этого договор с Великобританией будет приведен в действие.

В посольстве РФ в Лондоне, комментируя соглашения Лондона и Киева, заявили, что Великобритания не оставляет Украине шансов на переговорный выход из конфликта.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал это соглашение Лондона и Киева «пустым». Подобные действия сенатор связал с желанием Британии вернуть утерянную ею после Второй мировой войны роль супердержавы.

Политолог Дмитрий Солонников оценил соглашение по гарантиям безопасности между Великобританией и Украиной как информационную кампанию, выгодную обеим сторонам. В первую очередь он отметил, что 10-летний срок соглашения крайне нереалистичен, так как невозможно предположить, что со страной будет через год-два.

31 декабря газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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