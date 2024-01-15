ВСУ — на Фолкленды: для чего Украине соглашения о безопасности с Западом
Украина и Великобритания заключили соглашение о безопасности. В документе ничего не говорится о размещении контингента или участии британских войск в конфликте с Россией. Тем не менее в Киеве произошедшее считают крупной победой и намерены подписать аналогичные договоры с другими западными странами. «Известия» разбирались в ситуации.
Как прошел визит Сунака в Киев
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак первым из западных лидеров посетил в этом году Украину. В ходе визита он объявил о выделении Киеву помощи на 2,5 млрд фунтов ($3 млрд). Средства будут потрачены на дальнобойные ракеты, средства ПВО, артиллерийские боеприпасы и подготовку украинских военных. Отдельно подчеркивается, что 200 млн фунтов пойдет на закупку и производство беспилотников, в том числе разведывательных, ударных и морских дронов.
Кроме того, Сунак выступил в Верховной раде. Там он произнес длинную речь, которая сводилась к тому, что Украина и дальше должна воевать за ценности «цивилизованного мира». Британский премьер также сравнил Зеленского с Черчиллем, процитировал Тараса Шевченко и произнес на украинском языке бандеровский лозунг. Всё это привело депутатов в восторг, овации не смолкали несколько минут, после выступления народные избранники фотографировались с флагами Великобритании.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом на Украину
Главной новостью визита стало подписание двустороннего соглашения между Украиной и Великобританией. Киевские СМИ окрестили документ «договором о гарантиях безопасности», хотя его официальное название — «Договор о сотрудничестве в сфере безопасности». В ходе пресс-конференции после подписания Сунак и Зеленский также разошлись в оценках. Украинский лидер использовал термин «гарантии», британский премьер говорил о «заверениях в безопасности».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя визит Сунака, заявил, что размещение британского воинского контингента на Украине будет означать «объявление войны нашей стране». «Как бы западная общественность отнеслась к тому, что британская делегация попала бы в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?» — отметил он.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Киеве
Что известно о соглашении
Позже текст двустороннего соглашения опубликовали государственные ведомства Украины и Великобритании. Основное содержание документа — декларативные заявления о сотрудничестве в различных сферах. В частности, стороны пообещали усиливать санкционное давление на Россию, противодействовать пропаганде и организованной преступности, развивать устойчивость украинской критической инфраструктуры.
Отдельная часть посвящена финансовой помощи. Лондон пообещал помочь Украине с восстановлением страны после окончания боевых действий, профинансировать программы по разминированию и облегчить доступ Киеву к британскому финансовому сектору. Украина в свою очередь обязалась продолжить реформы по стандартам Евросоюза, НАТО и Международного валютного фонда.
Самая интересная часть касается военной помощи. В случае некоего «нового нападения» России на Украину Великобритания обещает в течение 24 часов начать консультации о дальнейших действиях, предоставить военную технику и ввести санкции. При этом ничего не говорится о непосредственном участии королевства в конфликте или размещении войск на территории Украины.
Слово «гарантии» в документе упоминается всего один раз, когда речь идет об обязательствах Украины защищать технологии и интеллектуальную собственность, которые ей передаст Великобритания. Интересно также, что англоязычная версия документа в случае каких-то разногласий будет иметь преимуществом перед украиноязычной.
При этом в одном из пунктов соглашения подчеркивается, что документ является двусторонним. То есть не только Лондон поможет Киеву, но и Киев поможет Лондону в случае военной агрессии. В украинских экспертных кругах в связи с этим вспомнили, что президент Аргентины Хавьер Милей недавно говорил о намерении восстановить суверенитет страны над Фолклендскими островами. Согласно одному из мнений, Великобритания в случае обострения ситуации может подключить ВСУ к конфликту.
Несмотря на многочисленные оговорки, подписание документа на Украине вызвало прилив воодушевления. Президент Зеленский назвал событие историческим. В офисе украинского лидера сообщили, что Киев и Лондон переходят к максимально близкому формату. Советник главы офиса Владислав Власюк сообщил, что Украина готовится в ближайшее время подписать аналогичные документы с США, Германией, Францией и другими странами. В Великобритании при этом заключению договора уделили меньше внимания, крупнейшие газеты не стали выносить сообщения об этом на первые полосы.
Что говорят эксперты
Украинский политолог Андрей Золотарев утверждает, что заключенный договор не стал прорывом. «Мы имеем дело с формализацией тех отношений, которые между Киевом и Лондоном уже сложились. К тому же в Великобритании через девять месяцев состоятся парламентские выборы, шансы на победу гораздо выше у лейбористов, а не у правящих сейчас консерваторов. Лейбористы больше внимания будут уделять внутренним проблемам, сложные геополитические игры их меньше интересуют», — подчеркивает он.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отмечает, что сенсацией заключение соглашения между Украиной и Великобританией не стало.
— Изначально Киев хотел добиться гарантий безопасности. В итоге мы видим, что дело ограничилось необязательными к выполнению лозунгами и декларациями. Украина получила неплохой повод для пиара, но с прикладной точки зрения документ бессмысленный. Теперь в Киеве готовят аналогичные договоры с другими западными странами. Вероятно, они тоже будут бессодержательными, — считает он.