ВСУ — на Фолкленды: для чего Украине соглашения о безопасности с Западом

Украина и Великобритания заключили соглашение о безопасности. В документе ничего не говорится о размещении контингента или участии британских войск в конфликте с Россией. Тем не менее в Киеве произошедшее считают крупной победой и намерены подписать аналогичные договоры с другими западными странами. «Известия» разбирались в ситуации.

Как прошел визит Сунака в Киев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак первым из западных лидеров посетил в этом году Украину. В ходе визита он объявил о выделении Киеву помощи на 2,5 млрд фунтов ($3 млрд). Средства будут потрачены на дальнобойные ракеты, средства ПВО, артиллерийские боеприпасы и подготовку украинских военных. Отдельно подчеркивается, что 200 млн фунтов пойдет на закупку и производство беспилотников, в том числе разведывательных, ударных и морских дронов.

Кроме того, Сунак выступил в Верховной раде. Там он произнес длинную речь, которая сводилась к тому, что Украина и дальше должна воевать за ценности «цивилизованного мира». Британский премьер также сравнил Зеленского с Черчиллем, процитировал Тараса Шевченко и произнес на украинском языке бандеровский лозунг. Всё это привело депутатов в восторг, овации не смолкали несколько минут, после выступления народные избранники фотографировались с флагами Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом на Украину Фото: REUTERS/Stefan Rousseau

Главной новостью визита стало подписание двустороннего соглашения между Украиной и Великобританией. Киевские СМИ окрестили документ «договором о гарантиях безопасности», хотя его официальное название — «Договор о сотрудничестве в сфере безопасности». В ходе пресс-конференции после подписания Сунак и Зеленский также разошлись в оценках. Украинский лидер использовал термин «гарантии», британский премьер говорил о «заверениях в безопасности».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя визит Сунака, заявил, что размещение британского воинского контингента на Украине будет означать «объявление войны нашей стране». «Как бы западная общественность отнеслась к тому, что британская делегация попала бы в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?» — отметил он.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Киеве Фото: REUTERS/Thomas Peter

Что известно о соглашении

Позже текст двустороннего соглашения опубликовали государственные ведомства Украины и Великобритании. Основное содержание документа — декларативные заявления о сотрудничестве в различных сферах. В частности, стороны пообещали усиливать санкционное давление на Россию, противодействовать пропаганде и организованной преступности, развивать устойчивость украинской критической инфраструктуры.

Отдельная часть посвящена финансовой помощи. Лондон пообещал помочь Украине с восстановлением страны после окончания боевых действий, профинансировать программы по разминированию и облегчить доступ Киеву к британскому финансовому сектору. Украина в свою очередь обязалась продолжить реформы по стандартам Евросоюза, НАТО и Международного валютного фонда.

Самая интересная часть касается военной помощи. В случае некоего «нового нападения» России на Украину Великобритания обещает в течение 24 часов начать консультации о дальнейших действиях, предоставить военную технику и ввести санкции. При этом ничего не говорится о непосредственном участии королевства в конфликте или размещении войск на территории Украины.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Слово «гарантии» в документе упоминается всего один раз, когда речь идет об обязательствах Украины защищать технологии и интеллектуальную собственность, которые ей передаст Великобритания. Интересно также, что англоязычная версия документа в случае каких-то разногласий будет иметь преимуществом перед украиноязычной.

При этом в одном из пунктов соглашения подчеркивается, что документ является двусторонним. То есть не только Лондон поможет Киеву, но и Киев поможет Лондону в случае военной агрессии. В украинских экспертных кругах в связи с этим вспомнили, что президент Аргентины Хавьер Милей недавно говорил о намерении восстановить суверенитет страны над Фолклендскими островами. Согласно одному из мнений, Великобритания в случае обострения ситуации может подключить ВСУ к конфликту.

Несмотря на многочисленные оговорки, подписание документа на Украине вызвало прилив воодушевления. Президент Зеленский назвал событие историческим. В офисе украинского лидера сообщили, что Киев и Лондон переходят к максимально близкому формату. Советник главы офиса Владислав Власюк сообщил, что Украина готовится в ближайшее время подписать аналогичные документы с США, Германией, Францией и другими странами. В Великобритании при этом заключению договора уделили меньше внимания, крупнейшие газеты не стали выносить сообщения об этом на первые полосы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Что говорят эксперты

Украинский политолог Андрей Золотарев утверждает, что заключенный договор не стал прорывом. « Мы имеем дело с формализацией тех отношений, которые между Киевом и Лондоном уже сложились. К тому же в Великобритании через девять месяцев состоятся парламентские выборы, шансы на победу гораздо выше у лейбористов, а не у правящих сейчас консерваторов. Лейбористы больше внимания будут уделять внутренним проблемам, сложные геополитические игры их меньше интересуют», — подчеркивает он.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отмечает, что сенсацией заключение соглашения между Украиной и Великобританией не стало.