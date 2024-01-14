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СМИ сообщили о расхождении в формулировках о гарантиях между Зеленским и Сунаком

«Украинская правда»: Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву
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Фото: REUTERS/Stefan Rousseau
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В ходе переговоров по поводу договора о безопасности между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком возникли противоречия по поводу формулировок. Об этом сообщила газета «Украинская правда» в пятницу, 12 января.

Как указано в публикации, Зеленский в ходе переговоров использовал слово «гарантии» и формулировку «гарантии безопасности». Сунак же называл это «заверениями в безопасности», причем неоднократно указал на важность именно такой формулировки.

«В одном фрагменте выступления Сунак неожиданно изменил формулировку и сказал, что подписанное соглашение «расширяет гарантии безопасности от Британии для Украины до беспрецедентных». Но в ответе на уточняющий вопрос «Европейской правды» о том, можно ли говорить о гарантиях безопасности, как настаивает Украина, Сунак исправился», — сказано в материале.

При этом текст итогового соглашения между Зеленским и Сунаком не содержит ни первой, ни второй формулировки. В обнародованном документе речь идет о «сотрудничестве в сфере безопасности», а также о «помощи в сфере безопасности».

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12 января Великобритании Риши Сунак на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Отмечалось, что из общей стоимости пакета — £2,5 млрд ($3,19 млрд) — около $255 млн будет направлено на закупку и производство военных дронов.

На это полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в запасе Роман Свитан заявил, что соглашение Украины и Великобритании о гарантиях безопасности не отвечает интересам Киева. По его мнению, положения документа могут подразумевать под собой заморозку конфликта и потерю Украиной своих территорий, и только после этого договор с Великобританией будет приведен в действие.

До этого, 31 декабря, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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