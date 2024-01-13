Соглашение Украины и Великобритании о гарантиях безопасности не отвечает интересам Киева. Об этом 12 января заявил половник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в запасе Роман Свитан.

«Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики», — сказал он украинскому YouTube-каналу «Фабрика новостей».

Свитан отметил, что заключенное соглашение имеет пункт о выделении помощи в случае «нового нападения России». По его словам, такой механизм может подразумевать под собой заморозку конфликта и потерю Украиной своих территорий и только после этого договор с Великобританией будет приведен в действие.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Отмечалось, что из общей стоимости пакета — £2,5 млрд ($3,19 млрд) — около $255 млн будет направлено на закупку и производство военных дронов.

До этого, 31 декабря, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.