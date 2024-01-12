В Совфеде назвали соглашение Британии и Украины пустым

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал пустым анонсированное правительством Великобритании «историческое» соглашение о сотрудничестве с Украиной с сфере безопасности.

«Это соглашение абсолютно пустое, поскольку его выполнение ни к чему не приведет ни для Британии, ни для Украины», — сказал сенатор в беседе с Lenta.Ru в пятницу, 12 января.

Джабаров отметил, что британские спецслужбы продолжают работать на российско-украинском направлении и во многих событиях видно их вмешательство.

Подобные действия сенатор связал с желанием Британии вернуть утерянную ею после Второй мировой войны роль супердержавы. По словам Джабарова, у Соединенного Королевства сохраняется определенная ностальгия на этот счет, однако по мере реализации задач спецоперации роль британской стороны будет сокращаться.

Ранее в этот день премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с официальным визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В преддверии визита британское правительство анонсировало увеличение объемов военной помощи Украине в следующем финансовом году до £2,5 млрд (около $3,2 млрд), а также поставку ей крупнейшей партии дронов. Кроме того, обе страны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое в офисе Сунака назвали историческим.

До этого, 31 декабря 2023 года, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Соединенное Королевство и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.