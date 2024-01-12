Сунак пообещал направить Украине крупнейшую партию дронов

Великобритания увеличит объемы военной помощи Украине в следующем финансовом году до 2,5 млрд фунтов стерлингов (около $3,2 млрд), а также направит ей крупнейшую партию дронов. Заявление на этот счет 12 января появилось на сайте британского правительства в преддверии визита премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака в Киев.

«Риши Сунак увеличит военное финансирование Украины в следующем финансовом году до 2,5 млрд фунтов стерлингов, поддержав крупнейшее в истории финансирование [поставок] беспилотных летательных аппаратов», — говорится в тексте.

Отмечается, что указанная сумма на 200 млн фунтов стерлингов ($255 млн) больше, чем в предыдущие два года. Примерно столько же будет потрачено на производство и закупку БПЛА, большую часть которых планируется произвести на британской территории.

Ранее, 31 декабря 2023 года, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа. По этим данным, Британия может пойти на поддержку Киева вплоть до 2025 года.

До этого, 29 декабря, глава британского минобороны Грант Шэппс сообщил о планах направить на Украину более 200 ракет противовоздушной обороны (ПВО).

15 декабря немецкая Die Welt со ссылкой на советника офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила о беспокойстве Киева в связи с бездействием Великобритании в вопросе выделения новой военной помощи.

Ранее в том же месяца главы европейских стран призвали премьер-министра Великобритании Сунака вести себя как Уинстон Черчилль, чтобы «восстановить лидирующую роль страны» в западной поддержке Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.