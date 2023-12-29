Великобритания поставит на Украину около 200 ракет ПВО

Великобритания намерена направить на Украину более 200 ракет противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 29 декабря сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что это сделано для того, чтобы страна смогла защищать гражданское население и инфраструктуру. О соответствующем решении уведомил глава минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

«Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону. Мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем ПВО, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью», — написал министр в социальной сети X (бывш. Twitter).

До этого, 27 декабря, издание Newsweek со ссылкой на американский источник сообщило, что Украина, скорее всего, уже получила от Запада первые истребители F-16. В частности, отмечается, что о решении начать поставки 22 декабря сообщал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В то же время бывший спецпомощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерий Залужный Дэн Райс в беседе с изданием рассказал, что надеется на понимание западными странами того, что не нужно анонсировать поставки нового вооружения Киеву, как это делалось ранее.

26 декабря британское правительство сообщило, что первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения на территории Соединенного Королевства и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании. Продолжают обучение еще 10 стажеров.

30 октября Шэппс сообщил, что Великобритания впервые разместит на Украине свои войска для обучения бойцов украинской армии вместо собственных баз и других членов НАТО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.