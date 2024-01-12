Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
Мир
На Украине объяснили проблемы с БПЛА непрофессионализмом чиновников
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года
Мир
Сунак пообещал направить Украине крупнейшую партию дронов
Мир
Эксперт указал на угрозу инвесторам в случае одобрения США воровства активов РФ
Мир
Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин
Экономика
Савельев сообщил о росте авиаперевозок в 2023 году до 105 млн пассажиров
Мир
В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену
Наука и техника
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Происшествия
Двое погибли при попадании украинского БПЛА в реанимобиль в Гольмовском в ДНР
Мир
Захарова обвинила США в новом витке напряженности на Корейском полуострове
Мир
Россиян попросили воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
Мир
КНДР отвергла обвинения США в поставках оружия в Россию
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрали 1,8 млн подписей
Происшествия
Пять человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в Ингушетии
Сюжет:

Лондон анонсировал историческое соглашение во время визита Сунака в Киев

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания и Украина подпишут историческое соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности, сообщило 12 января агентство Reuters со ссылкой на офис премьер-министра королевства Риши Сунака.

В офисе Сунака заявили, что две страны подпишут соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое станет продолжением соглашения стран «большой семерки» о предоставлении Украине двусторонних гарантий безопасности.

Кроме того, по словам премьер-министра страны, Великобритания увеличит свою поддержку в следующем финансовом году до £2,5 млрд ($3,19 млрд), что на £200 млн больше, чем в предыдущие два года.

Кроме того, Лондон обеспечит крупнейшую поставку дронов на Украину из всех стран. Большая часть из них будет произведена в Великобритании.

«Министерство обороны будет работать с международными партнерами над существенным увеличением количества беспилотников, предоставляемых для защиты Украины», — отмечается в заявлении британского правительства.

Одна в поле: Украина не способна привлечь новых союзников
Почему «формулу Зеленского» поддерживают только на Западе

Ранее, 31 декабря 2023 года, газета The Times сообщила, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа. По этим данным, Лондон может пойти на поддержку Киева вплоть до 2025 года.

До этого, 29 декабря, глава британского минобороны Грант Шэппс сообщил о планах направить на Украину более 200 ракет противовоздушной обороны (ПВО).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024