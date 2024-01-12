Лондон анонсировал историческое соглашение во время визита Сунака в Киев
Великобритания и Украина подпишут историческое соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности, сообщило 12 января агентство Reuters со ссылкой на офис премьер-министра королевства Риши Сунака.
В офисе Сунака заявили, что две страны подпишут соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое станет продолжением соглашения стран «большой семерки» о предоставлении Украине двусторонних гарантий безопасности.
Кроме того, по словам премьер-министра страны, Великобритания увеличит свою поддержку в следующем финансовом году до £2,5 млрд ($3,19 млрд), что на £200 млн больше, чем в предыдущие два года.
Кроме того, Лондон обеспечит крупнейшую поставку дронов на Украину из всех стран. Большая часть из них будет произведена в Великобритании.
«Министерство обороны будет работать с международными партнерами над существенным увеличением количества беспилотников, предоставляемых для защиты Украины», — отмечается в заявлении британского правительства.
Ранее, 31 декабря 2023 года, газета The Times сообщила, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа. По этим данным, Лондон может пойти на поддержку Киева вплоть до 2025 года.
До этого, 29 декабря, глава британского минобороны Грант Шэппс сообщил о планах направить на Украину более 200 ракет противовоздушной обороны (ПВО).
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.