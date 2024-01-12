Премьер Британии Сунак прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с официальным визитом в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в пятницу, 12 января, британский премьер сообщил в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Я на Украине», — написал он, приложив фото с прибытия.

Там же Сунак пообещал продолжение поддержки киевского режима со стороны Британии «столько, сколько потребуется».

Ранее в этот день британское правительство сообщило, что Великобритания увеличит объемы военной помощи Украине в следующем финансовом году до £2,5 млрд (около $3,2 млрд), а также направит ей крупнейшую партию дронов. Кроме того, обе страны подпишут соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности, которое в офисе Сунака назвали историческим.

До этого, 31 декабря 2023 года, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Также в конце декабря глава британского минобороны Грант Шэппс сообщил о планах направить на Украину более 200 ракет противовоздушной обороны (ПВО).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.