Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
Мир
На Украине объяснили проблемы с БПЛА непрофессионализмом чиновников
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года
Мир
Сунак пообещал направить Украине крупнейшую партию дронов
Мир
Эксперт указал на угрозу инвесторам в случае одобрения США воровства активов РФ
Мир
Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин
Экономика
Савельев сообщил о росте авиаперевозок в 2023 году до 105 млн пассажиров
Мир
В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену
Наука и техника
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Происшествия
Двое погибли при попадании украинского БПЛА в реанимобиль в Гольмовском в ДНР
Мир
Захарова обвинила США в новом витке напряженности на Корейском полуострове
Мир
Россиян попросили воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
Мир
КНДР отвергла обвинения США в поставках оружия в Россию
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрали 1,8 млн подписей
Происшествия
Пять человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в Ингушетии
Сюжет:

Премьер Британии Сунак прибыл в Киев

0
Фото: REUTERS/Stefan Rousseau
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с официальным визитом в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в пятницу, 12 января, британский премьер сообщил в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Я на Украине», — написал он, приложив фото с прибытия.

Там же Сунак пообещал продолжение поддержки киевского режима со стороны Британии «столько, сколько потребуется».

Одна в поле: Украина не способна привлечь новых союзников
Почему «формулу Зеленского» поддерживают только на Западе

Ранее в этот день британское правительство сообщило, что Великобритания увеличит объемы военной помощи Украине в следующем финансовом году до £2,5 млрд (около $3,2 млрд), а также направит ей крупнейшую партию дронов. Кроме того, обе страны подпишут соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности, которое в офисе Сунака назвали историческим.

До этого, 31 декабря 2023 года, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Также в конце декабря глава британского минобороны Грант Шэппс сообщил о планах направить на Украину более 200 ракет противовоздушной обороны (ПВО).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024