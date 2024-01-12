Политолог назвал соглашение между Киевом и Лондоном игрой на публику

Политолог Дмитрий Солонников 12 января в беседе с «Известиями» оценил соглашение по гарантиям безопасности между Великобританией и Украиной как информационную кампанию, выгодную обеим сторонам.

Ранее в этот день Британия стала первой из стран G7, заключившей с Украиной договор о гарантиях безопасности. Лондон назвал это соглашение историческим.

В первую очередь он отметил, что 10-летний срок соглашения крайне не реалистичен, так как невозможно предположить, что со страной будет через год-два.

«Самый простой, понятный всем пример: в этом году в Великобритании выборы в парламент — консерваторы их практически гарантированно проигрывают, побеждают лейбористы. Лейбористы, с большой долей вероятности в союзе с шотландскими националистами, разрешают всем провести референдум об отделении, который в нынешних экономических условиях, крайне негативных в Великобритании, скорее, всего, состоится успешно», — пояснил он.

Солонников добавил, что после выхода Шотландии из Соединенного Королевства система начнет «сыпаться как карточный домик». Поэтому брать на себя обязательства на 10 лет — пустые слова.

«Всё это — слова, рассчитанные на нынешний политический контекст [премьер-министра Великобритании] Риши Сунака, которому нужно продемонстрировать себя как политика военного положения, военного времени. Отсюда в общем, бессмысленная атака в Красном море — атака Британии, которую Соединенные Штаты перед этим анонсировали специально, чтобы у тех было меньше потерь», — добавил он, назвав атаку коалиции бессмысленным бряцанием оружием.

По словам политолога, для Украины соглашение также нацелено на результат для медиа.

«Это информационная компания, направленная для Британии на политические электоральные процессы. Для Украины — это демонстрация перед саммитом ЕС, перед европейским сообществом, что вот: «Британия нас поддерживает, а вы там, европейцы, чего уснули и не хотите нам давать 50 млрд?» Пиар-кампания. Украина нуждается в деньгах», — добавил он.

Солонников добавил, что, если британская сторона не дает эти деньги, но обещает их, перед Киевом стоит задача продавить реальные транши.

Ранее в этот день Сунак на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Отмечалось, что из общей стоимости пакета — £2,5 млрд ($3,19 млрд), — около $255 млн будет направлено на закупку и производство военных дронов.

До этого, 31 декабря, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.