Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики пообещали в столичном регионе до -15 и небольшой снег 14 января
Мир
В Баку заявили о непризнании независимости Тайваня и результатов выборов там
Происшествия
Поезд насмерть сбил двух мужчин на севере Москвы
Общество
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Мир
В Израиле протестующие потребовали провести досрочные выборы премьер-министра
Мир
Румынские фермеры заблокировали проезд украинских грузовиков через границу
Мир
Спикер палаты представителей США заявил о возможном визите делегации на Тайвань
Экономика
«Газпром» установил рекорд по суточным поставкам газа российским потребителям
Мир
Пашинян предложил Баку соглашение о взаимном контроле над вооружениями
Общество
В Петербурге не выявили превышений норм вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе
Происшествия
Участок дороги на Кубани перекрыли из-за фрагментов неустановленного устройства
Происшествия
Под Калининградом спасли пятерых дрейфовавших на льдине рыбаков
Мир
Избранный глава Тайваня Циндэ заявил о готовности к диалогу с Пекином
Мир
Захарова назвала провокацией депортацию российского пенсионера из Латвии
Мир
РФ призвала «внешние силы» воздержаться от провокаций на фоне выборов на Тайване
Сюжет:

Шмыгаль заявил о готовности Украины защитить Великобританию в случае нападения

0
Фото: AP/ТАСС/Clodagh Kilcoyne
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двустороннее соглашение между Украиной и Великобританией подразумевает, что Киев будет готов оказать поддержку Лондону, если на него будет совершено нападение «со стороны России». Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его слова цитирует газета «Украинская правда» в субботу, 13 января.

«Очень важно, что это справедливое соглашение и оно двустороннее, партнерское. <…> И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника», — заявил Шмыгаль.

Он также выразил уверенность, что в дальнейшем подобные соглашения подпишут с Киевом и другие государства.

Что и требовалось исчерпать: у США больше нет денег для Украины
Сможет ли Вашингтон найти средства на все внешние конфликты в преддверии выборов президента

Днем ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Отмечалось, что из общей стоимости пакета — £2,5 млрд ($3,19 млрд) — около $255 млн будет направлено на закупку и производство военных дронов.

На это полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в запасе Роман Свитан заявил, что соглашение Украины и Великобритании о гарантиях безопасности не отвечает интересам Киева. По его мнению, положения документа могут подразумевать под собой заморозку конфликта и потерю Украиной своих территорий, и только после этого договор с Великобританией будет приведен в действие.

До этого, 31 декабря, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024