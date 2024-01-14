Шмыгаль заявил о готовности Украины защитить Великобританию в случае нападения

Двустороннее соглашение между Украиной и Великобританией подразумевает, что Киев будет готов оказать поддержку Лондону, если на него будет совершено нападение «со стороны России». Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его слова цитирует газета «Украинская правда» в субботу, 13 января.

«Очень важно, что это справедливое соглашение и оно двустороннее, партнерское. <…> И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника», — заявил Шмыгаль.

Он также выразил уверенность, что в дальнейшем подобные соглашения подпишут с Киевом и другие государства.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Отмечалось, что из общей стоимости пакета — £2,5 млрд ($3,19 млрд) — около $255 млн будет направлено на закупку и производство военных дронов.

На это полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в запасе Роман Свитан заявил, что соглашение Украины и Великобритании о гарантиях безопасности не отвечает интересам Киева. По его мнению, положения документа могут подразумевать под собой заморозку конфликта и потерю Украиной своих территорий, и только после этого договор с Великобританией будет приведен в действие.

До этого, 31 декабря, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.