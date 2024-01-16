VK открыла набор на марафон цифрового искусства

VK объявила конкурсный отбор в формате open call на марафон медиаарта, который приурочен ко Дню российской науки. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе компании.

В рамках марафона на базе креактивной платформы «Простор от VK» художники получат возможность поразмышлять на тему связи искусства и науки. В свою очередь, пользователи смогут посетить виртуальную экспозицию.

Работы на научную тематику могут быть представлены в любом медиаформате, при этом они должны быть созданы с помощью цифровых технологий. Оценивать их будут признанные эксперты в области цифрового дизайна.

Для участия в конкурсе требуется выложить работу с хештегами #ГалереяПростора и #АртНауки на платформе «VK Клипы» и отправить заявку в сообществе Вконтакте «Медиаарт». Заявки принимаются до 4 февраля включительно, а результаты конкурса будут опубликованы 8 февраля в том же сообществе.

Авторы трех лучших работ получат денежный приз. Кроме того, 10 лучших произведений опубликуют в виртуальном-музее в мини-приложении «Сверхновые».

Накануне «Известия» выяснили, что VK расширила свою грантовую программу. В 2024 году на цифровую поддержку было выделено 30 млн рублей. Такую же сумму VK намерена распределить в виде реальных денег, которые можно будет потратить на что угодно в рамках реализации проекта.