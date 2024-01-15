В Контенте: VK выделит деньги театрам и музеям

VK расширяет свою грантовую программу. Теперь она включает не только инструменты продвижения и рекламы в интернете, но и живые деньги — 30 млн рублей, при этом на один проект можно получить до 5 млн . «Известия» узнали подробности о новом формате поддержки и оценили прошлые результаты.

Деньги и цифры

Грантовая программа VK была анонсирована в 2021 году, а уже в начале 2022-го первые участники получили средства. Правда, тогда это были только «цифровые» деньги — средства в рекламном кабинете сообщества «ВКонтакте», которые можно было потратить на продвижение контента внутри соцсети. Тем не менее среди культурных институций интерес к этой возможности оказался высок. В VK сообщили «Известиям», что за 2022–2023 годы было подано 1715 заявок, из которых 109 стали победителями. Суммарный объем распределенных ресурсов составил 28 млн рублей.

— Подать заявку и выиграть грант могли как широко известные музеи, театры и филармонии, так и авторские выставочные центры, арт-пространства и культурные объединения вне зависимости от региона. Участвовать в программе могли и онлайн-проекты , — рассказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По ее словам, чтобы получить поддержку, достаточно было иметь активное сообщество «ВКонтакте» и регулярно взаимодействовать с аудиторией. Команда соцсети оценивала актуальность темы и формат проекта, а также вовлеченность аудитории и наполнение сообщества.

Среди институций, принявших участие в программе, — Пушкинский музей, музей современного искусства «Гараж», Саратовский музей им. А.Н. Радищева. Мариинский театр и вовсе побеждал два года подряд, благодаря чему смог реализовать поддержку своих видеотрансляций спектаклей и концертов. Не менее успешен оказался и Исторический музей.

— Мы побеждали дважды. Во второй раз даже получили два отдельных гранта, один для сайта Государственного исторического музея, второй — для сайта Исторического музея в Туле, — рассказала «Известиям» руководитель SMM-направления ГИМ Анна Филатова. — Если говорить о цифрах, то уже за первый год участия в грантовой программе наше сообщество «ВКонтакте» выросло до 100 тыс. человек, а сейчас это уже 125 тыс. Наши клипы, которых около 350, суммарно имеют более 14 млн просмотров.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Ряд других институций воспользовался программой, чтобы развить экспериментальные направления своей деятельности и привлечь к ним дополнительное внимание. Так, у Московской филармонии это была детская программа, а у Александринского театра — междисциплинарный фестиваль на Новой сцене.

— Новая сцена — это не только театральная площадка, но и культурный центр, который занимается разными направлениями — новыми медиа, современным танцем, современной академической и джазовой музыкой. Конечно, для нас эта поддержка важна, благодаря ей мы можем шире рассказывать аудитории о том, что происходит у нас. Мы ведь часто работаем с независимыми артистами, инди-исполнителями, которые делают свои первые шаги в мире шоу-бизнеса, и здесь увеличение количества просмотров в соцсети очень важно, — подчеркнул генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич.

Дважды по 30

В этом году на цифровую поддержку выделено 30 млн рублей. Такую же сумму VK намерена распределить в виде реальных денег, которые можно будет потратить на что угодно в рамках реализации проекта. Таким образом, если раньше программа позволяла лишь усилить интернет-присутствие уже существующих проектов, то теперь на средства холдинга организации могут создать свой цифровой проект с нуля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Второе ключевое новшество — появление координационного совета, в который вошли представители различных культурных институций. В их числе директор Театра имени Вахтангова, вице-президент и секретарь СТД Кирилл Крок, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, российский писатель, драматург, сценарист Александр Цыпкин, директор Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева Виктор Шалай и другие.

— В конкурсах на гранты мы, конечно же, участвовали, за последние 20 лет их появилось великое множество в стране. И в жюри, и в экспертных советах мне тоже доводилось бывать. Но этот конкурс все-таки особый, потому что его проводит интернет-гигант. И мне в данном случае в своем опыте сравнить не с чем. Буду с чистого листа воспринимать новый для себя опыт, — поделился с «Известиями» Виктор Шалай.

В целом схема будет выглядеть следующим образом: заявку сначала проверят специалисты VK на формальное соответствие условиям программы, затем оценят эксперты по ряду установленных критериев, выставив баллы, а финальное решение примет уже координационный совет, ориентируясь в том числе на оценки экспертов. Экспертизу проектов обеспечит Российский фонд культуры (еще один партнер грантовой программы VK).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Соискатели могут подать до трех заявок одновременно. Если отбор пройдут больше одной, то сам заявитель выбирает, на какую из них получить деньги. При этом получение живых денег не мешает претендовать также и на цифровую поддержку. Но условие здесь такое же: не больше трех заявок и только одна победа.

Уйти в смартфон

Есть и еще один нюанс, объясняющий, почему соцсеть решила сделать шаг в новом направлении.

— Весь контент, который производится на грантовые средства, может распространяться эксклюзивно только на площадке «ВКонтакте». Наша глобальная цель — не просто сделать контент в сфере культуры более доступным для пользователей «ВКонтакте», но еще и повысить его качество. И если раньше само производство контента перекладывалось на культурные институции, мы помогали лишь с продвижением, то сейчас мы можем компенсировать за счет средств VK расходы на продакшн — частично или полностью , — пояснила Мария Воробьева.

Проще говоря, если музей снимает видеоэкскурсию на средства гранта, то показываться она должна именно в продуктах VK. Впрочем, в нынешних условиях «ВКонтакте» остается для многих культурных институций главной площадкой для коммуникации с интернет-аудиторией. И потому условие не особо их смущает. Так, например, представители Исторического музея и Александринского театра сообщили «Известиям», что планируют принимать участие и в новом конкурсном отборе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для публики же это значит, что хорошего цифрового контента от музеев, театров и концертных организаций в новом году будет еще больше. Причем особенно это касается «смартфонных» форматов.

— С точки зрения продвижения контента мы, конечно, будем рекомендовать всем участникам грантовой программы сделать акцент на клипах — коротких вертикальных форматах, — отметила Мария Воробьева.

По ее словам, именно такие материалы наиболее востребованы молодежной аудиторией и потому получают приоритет в ленте соцсети.