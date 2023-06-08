Тот контент: социально значимые веб-проекты получили награды ИРИ
В этом году Национальная премия интернет-контента (ИРИ) для авторов социально значимых веб-проектов проходит во второй раз. Церемония награждения была поделена на две части: лауреаты первых 16 номинаций получили свою порцию славы 18 мая, а оставшиеся 20 лауреатов — 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. «Известия» побывали на празднике и узнали, кто забрал первые места в этом году.
Торжественная церемония
Всего 7 июня были объявлены лауреаты 20 номинаций, в их числе 10 основных, семь специальных и три тематические. Голосом премии традиционно стал Сергей Бурунов.
Ведущими первого акта церемонии выступили актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, а вторую половину мероприятия провели комик Вячеслав Макаров и певица Люся Чеботина.
Церемонию открыл Ваня Дмитриенко песней «Вера». Неожиданно для гостей и СМИ на сцену вышла и Диана Арбенина, презентовав свою новую песню «Один»: на музыкальных площадках ее еще нет, но скоро она появится на платформе VK Music.
— На конкурс было подано более 500 проектов. В этом году у нас в два раза больше номинантов, чем в прошлом. Это проекты о культуре, истории, образовании и патриотизме, — сказала Подкаминская.
Гостями мероприятия стали гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, гендиректор ИРИ Алексей Гореславский, начальник управления президента РФ Сергей Новиков, председатель правления движения детей и молодежи «Движения Первых» Григорий Гуров, глава Росмолодежи Ксения Разуваева и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
Также вручение посетили, в частности, актер Константин Крюков, актриса Анна Хилькевич, генпродюсер Киностудии им. Горького Лика Бланк, телеведущая Юлия Барановская, певица Виктория Дайнеко, певица и актриса Ольга Бузова, дизайнер Денис Симачев, блогер Лилия Абрамова, комик Наталья Еприкян, блогер Александр Зарубин (Саша Стоун), певец Ваня Дмитриенко, комики Дмитрий Позов и Арсений Попов, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
— Действительно здорово, что сегодня представлено такое огромное количество первоклассного, качественного, мощного, драйвового контента. Честно говоря, я даже когда сам смотрю, вдохновляюсь, — сказал Вячеслав Макаров.
Победители основных номинаций
В этом году на конкурс было принято более 500 заявок от 100 компаний, производящих контент. В шорт-лист вошло 66 проектов по всем направлениям — по три кандидата на каждую номинацию.
Журналистский проект «Донбасский дневник. Как я побывал на войне» блогера Стаса Васильева победил в номинации «Дебют года» — его посмотрело более 8 млн человек. В номинации «Лучший telegram-канал» награду забрал канал издания Readovka.
Певец SHAMAN получил награду в номинации «Лучший музыкальный трек» за песню «Встанем» — ее от лица артиста принял представитель его пресс-службы. Его же песня «Я русский», исполненная профессиональными и любительскими хоровыми коллективами по всей стране, получила награду в номинации «Социальный интернет-триггер».
Статуэтку в номинации «Лучший блог» получил проект «Куда глаза не глядят» — трэвел-шоу, главный герой которого — незрячий путешественник Володя Васкевич. «Лучшим журналистским проектом в интернете» стала программа Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» — для объявления лауреата на сцену вышел комик и пародист Дмитрий Грачев, сыгравший свою традиционную роль президента Владимира Путина.
«Лучшим художественным фильмом» стал байопик о шахматном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным «Чемпион мира», а «Лучшим сериалом» — «Нулевой пациент», посвященный вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице в Элисте в 1980-х годах.
Сериал «Стая» с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым платформы more.tv также вошел в финал номинации «Лучший сериал». По сюжету, несколько юных правонарушителей отправляются в горный поход, где сталкиваются со своими внутренними демонами лицом к лицу.
Звание «Лучшего документального проекта» было присуждено сериалу «История финансов России», а в номинации «Международный успех» отметились два проекта: короткометражный фильм Максима Арбугаева «Выход», который был номинирован на «Оскар-2023», и пранк-шоу Вована и Лексуса. Со сцены был анонсирован и новый проект Арбугаева — вновь о Крайнем Севере.
Тематические и специальные награды
Тематическую номинацию «Сохраняя историческую память» объявили председатель РВИО Владимир Мединский и генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова. Награду получил художественный фильм «Петр I. Последний царь и первый император», собравший более 63 млн рублей и ставший рекордсменом бокс-офиса.
В шорт-лист вошел и проект МИЦ «Известия» — «Новороссия: наследие императоров», посвященный истории регионов Новороссии, включающий текстовые, фото- и видеоматериалы, а также подкасты и получивший около 1,5 млн уникальных просмотров.
В специальной номинации, которая вручается лучшему популярному рассказу о семейных ценностях в формате историй школьников, «Выбор Первых» победителя объявил актер дубляжа Карен Арутюнов — награда ушла проекту «#ШКЛТ». Победителя спецноминации «Мы из будущего» объявила Мария Захарова — награду забрал проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», который занимается поддержкой IT-специалистов. Второй сезон образовательного киножурнала «Хочу все знать» киностудии им. Горького стал лауреатом номинации «Просвещение и образование».
Приза спецноминации VK «Цифровая трансформация искусства» был удостоен Русский музей, представивший в NFT-прочтении шедевры мирового искусства — Казимира Малевича, Пабло Пикассо, Михаила Врубеля — к 125-летию с момента открытия музея. Лауреатом спецноминации «Голос поколения» за продвижение юношеского героизма стал проект «Всегда готов».
Номинацией «I’ll be back», которая вручается блогерам, «удаленным с YouTube по политическим мотивам, но восставшим на других площадках», было отмечено несколько инфлюенсеров: Артемий Лебедев, Дмитрий Пучков, Стас Ай, как просто и Андрей Бочаров (Бочарик).
Награду в спецноминации «Большой патриот маленькой Родины», которая вручается «за неподдельную любовь к малой Родине и освещение достижений отечественных производителей в разных регионах страны, достижений, которыми мы гордимся», получил документальный сериал «Наши люди».
Лауреатом номинации «Герои нашего времени», посвященной достижениям граждан РФ, стал проект Юлии Барановской «Женщины Донбасса». Ежедневные прямые стримы Народного фронта стали лауреатом спецноминации «Победа будет за нами».