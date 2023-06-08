Тот контент: социально значимые веб-проекты получили награды ИРИ

В этом году Национальная премия интернет-контента (ИРИ) для авторов социально значимых веб-проектов проходит во второй раз. Церемония награждения была поделена на две части: лауреаты первых 16 номинаций получили свою порцию славы 18 мая, а оставшиеся 20 лауреатов — 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. «Известия» побывали на празднике и узнали, кто забрал первые места в этом году .

Торжественная церемония

Всего 7 июня были объявлены лауреаты 20 номинаций, в их числе 10 основных, семь специальных и три тематические. Голосом премии традиционно стал Сергей Бурунов .

Ведущими первого акта церемонии выступили актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов , а вторую половину мероприятия провели комик Вячеслав Макаров и певица Люся Чеботина .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Церемонию открыл Ваня Дмитриенко песней «Вера» . Неожиданно для гостей и СМИ на сцену вышла и Диана Арбенина, презентовав свою новую песню «Один»: на музыкальных площадках ее еще нет, но скоро она появится на платформе VK Music .

— На конкурс было подано более 500 проектов . В этом году у нас в два раза больше номинантов , чем в прошлом. Это проекты о культуре, истории, образовании и патриотизме , — сказала Подкаминская.

Гостями мероприятия стали гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, гендиректор ИРИ Алексей Гореславский, начальник управления президента РФ Сергей Новиков, председатель правления движения детей и молодежи «Движения Первых» Григорий Гуров, глава Росмолодежи Ксения Разуваева и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также вручение посетили, в частности, актер Константин Крюков , актриса Анна Хилькевич , генпродюсер Киностудии им. Горького Лика Бланк , телеведущая Юлия Барановская , певица Виктория Дайнеко , певица и актриса Ольга Бузова , дизайнер Денис Симачев , блогер Лилия Абрамова , комик Наталья Еприкян , блогер Александр Зарубин (Саша Стоун), певец Ваня Дмитриенко , комики Дмитрий Позов и Арсений Попов , пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) .

— Действительно здорово, что сегодня представлено такое огромное количество первоклассного, качественного, мощного, драйвового контента . Честно говоря, я даже когда сам смотрю, вдохновляюсь, — сказал Вячеслав Макаров.

Победители основных номинаций

В этом году на конкурс было принято более 500 заявок от 100 компаний, производящих контент. В шорт-лист вошло 66 проектов по всем направлениям — по три кандидата на каждую номинацию.

Журналистский проект «Донбасский дневник. Как я побывал на войне» блогера Стаса Васильева победил в номинации «Дебют года» — его посмотрело более 8 млн человек. В номинации «Лучший telegram-канал» награду забрал канал издания Readovka .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Певец SHAMAN получил награду в номинации «Лучший музыкальный трек» за песню «Встанем» — ее от лица артиста принял представитель его пресс-службы. Его же песня «Я русский» , исполненная профессиональными и любительскими хоровыми коллективами по всей стране, п олучила награду в номинации «Социальный интернет-триггер» .

Статуэтку в номинации «Лучший блог» получил проект «Куда глаза не глядят» — трэвел-шоу, главный герой которого — незрячий путешественник Володя Васкевич. «Лучшим журналистским проектом в интернете» стала программа Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» — для объявления лауреата на сцену вышел комик и пародист Дмитрий Грачев, сыгравший свою традиционную роль президента Владимира Путина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Лучшим художественным фильмом» стал байопик о шахматном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным «Чемпион мира», а «Лучшим сериалом» — «Нулевой пациент» , посвященный вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице в Элисте в 1980-х годах.

Сериал «Стая» с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым платформы more.tv также вошел в финал номинации «Лучший сериал» . По сюжету, несколько юных правонарушителей отправляются в горный поход, где сталкиваются со своими внутренними демонами лицом к лицу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Звание «Лучшего документального проекта» было присуждено сериалу «История финансов России» , а в номинации «Международный успех» отметились два проекта: короткометражный фильм Максима Арбугаева «Выход» , который был номинирован на «Оскар-2023», и пранк-шоу Вована и Лексуса . Со сцены был анонсирован и новый проект Арбугаева — вновь о Крайнем Севере.

Тематические и специальные награды

Тематическую номинацию «Сохраняя историческую память» объявили председатель РВИО Владимир Мединский и генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова. Награду получил художественный фильм «Петр I. Последний царь и первый император», собравший более 63 млн рублей и ставший рекордсменом бокс-офиса .

В шорт-лист вошел и проект МИЦ «Известия» — «Новороссия: наследие императоров», посвященный истории регионов Новороссии, включающий текстовые, фото- и видеоматериалы, а также подкасты и получивший около 1,5 млн уникальных просмотров .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В специальной номинации, которая вручается лучшему популярному рассказу о семейных ценностях в формате историй школьников, «Выбор Первых» победителя объявил актер дубляжа Карен Арутюнов — награда ушла проекту «#ШКЛТ» . Победителя спецноминации «Мы из будущего» объявила Мария Захарова — награду забрал проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», который занимается поддержкой IT-специалистов . Второй сезон образовательного киножурнала «Хочу все знать» киностудии им. Горького стал лауреатом номинации «Просвещение и образование» .

Приза спецноминации VK «Цифровая трансформация искусства» был удостоен Русский музей , представивший в NFT-прочтении шедевры мирового искусства — Казимира Малевича, Пабло Пикассо, Михаила Врубеля — к 125-летию с момента открытия музея. Лауреатом спецноминации «Голос поколения» за продвижение юношеского героизма стал проект «Всегда готов» .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Номинацией «I’ll be back» , которая вручается блогерам, «удаленным с YouTube по политическим мотивам, но восставшим на других площадках», было отмечено несколько инфлюенсеров: Артемий Лебедев, Дмитрий Пучков, Стас Ай, как просто и Андрей Бочаров (Бочарик) .

Награду в спецноминации «Большой патриот маленькой Родины» , которая вручается «за неподдельную любовь к малой Родине и освещение достижений отечественных производителей в разных регионах страны, достижений, которыми мы гордимся», получил документальный сериал «Наши люди» .

Лауреатом номинации «Герои нашего времени» , посвященной достижениям граждан РФ, стал проект Юлии Барановской «Женщины Донбасса». Ежедневные прямые стримы Народного фронта стали лауреатом спецноминации «Победа будет за нами» .