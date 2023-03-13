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Венец фильма: Спилберг без «Оскара», у «Всё везде и сразу» — фулл-хаус

Единственный сюрприз — награда за лучшую мужскую роль Брендану Фрейзеру
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Семь «Оскаров» из 11, причем практически во всех главных номинациях, получил комедийный фэнтези-экшен «Всё везде и сразу». Еще шесть статуэток досталось Netflix. Фавориты — «Фабельманы» Стивена Спилберга и «Банши Инишерина» Мартина Макдонаха — остались без единой награды, а российский номинант уступил нетфликсовскому. Сама же церемония, прошедшая в ночь на 13 марта, больше всего запомнится выступлением Брендана Фрейзера и яркой курткой режиссера Дэна Квана с большой надписью «панк» на спине. «Известия» разбирают итоги главной кинопремии мира.

Возвращение Фрейзера

Драматургия «Оскара» была практически полностью известна заранее: «Известия» в своем прогнозе подробно изложили расклад по номинациям, и сюрпризов тут почти не было. Пожалуй, главный из них — приз Брендану Фрейзеру за главную роль в драме Даррена Аронофски «Кит». По совокупности призов оскаровской гонки награда должна была достаться Остину Батлеру за «Элвис», но Фрейзер уверенно шел вторым и в итоге где-то на финишной прямой вырвался вперед. Может, потому что он очень хорошо смотрелся в общей концепции «Оскара» этого года с ее гуманистическим пафосом, репрезентацией и верой в то, что всё везде и сразу можно сделать, если очень хотеть. А если не получилось, то всё исправить.

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Фрейзер ведь не просто блестяще сыграл персонажа, который весит в несколько раз больше него самого. Его награда — это признание того, что артист, бывший суперзвездой, но полностью похоронивший свою карьеру, смог в одночасье вернуться на пьедестал. Актер много лет страдал от депрессии, злоупотреблял алкоголем, казалось, мы его больше не увидим. Причин было много: провалы нескольких фильмов подряд в прокате, куча травм на съемках, подорвавших здоровье, мучительный развод, финансовые проблемы, сексуальные домогательства, в которых он признался годы спустя. «Оскар» Фрейзеру — это символ.

Брендан Фрейзер с «Оскаром» за лучшую мужскую роль 

Брендан Фрейзер с «Оскаром» за лучшую мужскую роль

Фото: ТАСС/EPA/ETIENNE LAURENT

— Брендан Фрейзер — просто потрясающий. Всё заслуженно, я считаю, — сказал «Известиям» режиссер Владимир Хотиненко. — Он большой молодец, проделал большую работу над образом. Фильм я не видел, но знаю, о чем идет речь. Сейчас у него, очевидно, будет вторая волна популярности.

Режиссер Владимир Котт признался, что ожидал такой награды в этой номинации.

Главный приз Фрейзеру для меня был предсказуем, потому что это возвращение героя, — отмечает он. — Голливуд построил всю вселенную «Марвел» на возвращении героев и актеров. Возвращение Фрейзера как актера состоялось. И в «Ките» он реально сыграл то, что никогда не играл, — большую драматическую роль, в отличие от его популярных боевиков. Для меня это прекрасная новость.

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Знаковое событие

«Всё везде и сразу» был номинирован в 11 категориях — и получил призы во всех главных из них: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль» (Мишель Йео обещала поехать в родную Малайзию и показать приз семье), «Лучшая женская роль второго плана» (Джейми Ли Кёртис впервые номинировалась на «Оскар»), «Лучшая мужская роль» (Ке Хюи Куан обнял на сцене Харрисона Форда, с которым много лет назад снялся в «Индиане Джонсе»). А также «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». А Дэвид Бирн на сцене так исполнил This Is A Life из фильма, что стало понятно: Naatu Naatu из «RRR: Рядом ревет революция» наградили чисто из принципа, чтобы Индия тоже была представлена на «Оскаре».

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Джонатан Ван получают «Оскар» за лучший фильм за «Всё везде и сразу»

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Джонатан Ван получают «Оскар» за лучший фильм за «Всё везде и сразу»

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт в итоге провели на сцене, кажется, больше времени, чем ведущий церемонии. Вели они себя настолько непринужденно, что казалось, им заранее было известно о триумфе. Впрочем, и так было понятно, что конкурентов у них нет.

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«Всё везде и сразу» заслуженно получил все свои награды, — считает Владимир Хотиненко. — Фильм снят современно, это кино про наш сумасшедший мир. Он пришелся ко двору. Актриса просто замечательная, так прекрасно свою роль исполнила — я в восторге от ее работы.

Владимир Котт готов с этим поспорить.

«Всё везде и сразу» — это, может быть, приз за лучший сценарий, за лучший монтаж, за режиссуру, но никак не за лучший фильм года, — убежден он. — Для меня это не история про людей, а аттракцион. Вообще я думал, что победит «На Западном фронте без перемен», учитывая общую турбулентность в мире, либо «Фабельманы».

Пол Дано и Стивен Спилберг на красной дорожке премии «Оскар»

Пол Дано и Стивен Спилберг на красной дорожке премии «Оскар»

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

«Фабельманы» — это более эмоциональная работа, в ней задействован не разум, а чувства, считает Котт. «Всё везде и сразу» не тронуло собеседника «Известий» никак, а вот «Фабельманы» — это прощание со Спилбергом и его киноязыком, уверен режиссер.

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Для меня лидером был фильм Спилберга, потому что это история не про кино, а про людей, — говорит он. — А «Всё везде и сразу» — это фильм про придуманных персонажей. То, что «Фабельманов» выдвинули на семь номинаций и Спилберг не получил ни одной из них, — это, конечно, знаковое событие.

Желал Спилбергу получить приз и режиссер Сергей Дворцевой.

— Я думал, что главный приз возьмут «Фабельманы», — сказал он «Известиям». — Но такие картины, как «Всё везде и сразу», сейчас нравятся зрителям — это смесь кино и компьютерной игры.

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Джонатан Ван позируют с «Оскаром» за лучший фильм за «Всё везде и сразу» вместе с актерами Джейми Ли Кёртис, Ке Хай Цюань, Мишель Йео, Стефани Хсу и Джеймсом Хонгом

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Джонатан Ван позируют с «Оскаром» за лучший фильм за «Всё везде и сразу» вместе с актерами Джейми Ли Кёртис, Ке Хай Цюань, Мишель Йео, Стефани Хсу и Джеймсом Хонгом

Фото: REUTERS

Сергей Дворцевой также объяснил, почему российский короткометражный документальный фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых не получил «Оскар», уступив более стандартному по форме экофильму «Заклинатели слонов» от Netflix.

На «Оскаре» не выигрывают картины, которые можно назвать creative documentary. Скорее побеждает обычная телепрограмма. «Выход» — на актуальную тему изменения климата, но там хотя бы люди находились в уникальном месте и сняли уникальные кадры, — отметил режиссер.

Jamie Lee Curtis and James Hong pose on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood

12 марта в лос-анджелесском кинотеатре Dolby прошла 95-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа, более известная как просто «Оскар». Грандиозное шоу вновь состоялось в офлайн-формате и транслировалось более чем в 200 странах мира. Самые интересные моменты церемонии — в фотогалерее «Известий»

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Daniel Kwan and Daniel Scheinert win the Oscar for Best Original Screenplay for "Everything Everywhere All at Once" during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood,

Кинорежиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт благодарят жюри за награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Они также получили заветную статуэтку за лучшую режиссуру и все за фильм «Всё везде и сразу»

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Christian M. Goldbeck and Ernestine Hipper pose with their Oscars for Best Production Design for "All Quiet on the Western Front" in the Oscars photo room at the 95th Academy Awards in Hollywood,

Кристиан Голдбек и Эрнести Хиппер забрали награду за лучшую работу художника-постановщика в фильме «На Западном фронте без перемен» — экранизации романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка

Фото: REUTERS/Mike Blake
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon and Daniel Barrett win the Oscar for Best Visual Effects for "Avatar: The Way Of Water" during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood

Фильм «Аватар: Путь воды» победил в номинации «Лучшие визуальные эффекты»

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Austin Butler poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S

Исполнитель роли Элвиса Пресли Остин Батлер приехал поддержать фильм «Элвис», с которым критики обошлись строго, не удостоив ни одним «Оскаром»

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Elizabeth Olsen poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S.

Актриса Элизабет Олсен позирует перед камерами в элегантном черном платье

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar and Alex Bulkley pose with the Oscar for Best Animated Feature Film for "Guillermo del Toro's Pinocchio" in the Oscars photo room at the 95th Academy Awards in Hollywood

Гильермо дель Торо, Марк Густафсон, Гэри Унгар и Алекс Балкли получили награды за лучший анимационный полнометражный фильм «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Фото: REUTERS/Mike Blake
Actors David Bradley and Gregory Mann pose on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles

Актеры американского кукольного фэнтезийного анимационного фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо» Дэвид Брэдли и Грегори Манн привезли своих персонажей с собой

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Cara Delevingne poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles

Модель, актриса, сценарист и композитор Кара Делевинь прошла по ковровой дорожке цвета шампанского на 95-й церемонии «Оскар»

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Ke Huy Quan wins the Oscar for Best Supporting Actor for "Everything Everywhere All at Once" during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood

Ке Хюи Куан расплакался во время получения «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Он удостоился награды за роль в кинокартине «Всё везде и сразу»

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Pedro Pascal, Salma Hayek and her daughter Valentina Paloma Pinault pose on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California

Педро Паскаль, Сальма Хайек и ее дочь Валентина Палома Пино на ковровой дорожке 95-й премии киноакадемии

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Best Supporting Actress winner Jamie Lee Curtis poses with her Oscar in the Oscars photo room at the 95th Academy Awards in Hollywood

Джейми Ли Кёртис получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Всё везде и сразу»

Фото: REUTERS/Mike Blake
Director Edward Berger wins the Oscar for Best International Feature Film for "All Quiet on the Western Front" of Germany during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles

Команда экранизации романа «На Западном фронте без перемен». Картина стала четырехкратным лауреатом: «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника-постановщика»

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Michelle Yeoh wins the Oscar for Best Actress for "Everything Everywhere All at Once" during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywoo

Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео в пышном белоснежном платье забрала один из главных призов ночи — статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Всё везде и сразу»

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Brendan Fraser accepts the Oscar for Best Actor for "The Whale" during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywoo

Брендан Фрейзер также не стал сдерживать своих эмоций, ведь жюри назвало его лучшим актером за роль в фильме «Кит»

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Daniel Kwan, Daniel Scheinert and Jonathan Wang pose with the Oscar for Best Picture for "Everything Everywhere All at Once" along with cast Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, Michelle Yeoh, Stephanie Hsu and James Hong in the Oscars photo room at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Джонатан получили «Оскар» за лучший фильм «Всё везде и сразу». На фото они позируют вместе с актерами Джейми Ли Кёртис, Ке Хай Цюань, Мишель Йео, Стефани Хсу и Джеймсом Хонгом

Фото: REUTERS/Mike Blake

В этот раз «Оскар» впервые с 1961 года обошелся без красной дорожки. Ее заменили на светло-бежевую (цвет шампань)

Ограниченный доступ

У российских членов «Оскара» возникли проблемы на этапе с голосованием, причем произошло это второй год подряд. Членам Киноакадемии приходили фильмы на просмотр, но на этапе голосования система сообщала, что из России проголосовать невозможно.

Когда я в этот раз попробовал проголосовать на этапе шорт-листа или номинаций, доступ был закрыт, — рассказывает Сергей Дворцевой. — Я стал писать письма, мне отвечали, что должно быть всё нормально. Но уже буквально перед самим закрытием голосования подтвердили: да, доступа почему-то нет. Причем они не понимали, почему это происходит, для них самих это был сюрприз. Предложили проголосовать по телефону, но времени уже не осталось. А когда шло финальное голосование, ситуация с доступом повторилась, но мне даже на письма никто не ответил. Полный игнор.

Кадр из короткометражного документального фильма «Выход»

Кадр из короткометражного документального фильма «Выход»

Фото: Albireo Films

Другой член Киноакадемии, оператор Андрей Найденов, также подтвердил «Известиям», что ему не удалось проголосовать. Оба не пробовали использовать VPN.

Помимо «Слонов», Netflix заработал призы за лучший анимационный полный метр («Пиноккио Гильермо дель Торо») и четыре награды для «На Западном фронте без перемен»: «Лучший иностранный фильм», «Лучший саундтрек», «Лучшая операторская работа» и «Лучший художник-постановщик». Всего у «Фронта» было девять номинаций, в том числе на «Лучший фильм».

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