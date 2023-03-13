Семь «Оскаров» из 11, причем практически во всех главных номинациях, получил комедийный фэнтези-экшен «Всё везде и сразу». Еще шесть статуэток досталось Netflix. Фавориты — «Фабельманы» Стивена Спилберга и «Банши Инишерина» Мартина Макдонаха — остались без единой награды, а российский номинант уступил нетфликсовскому. Сама же церемония, прошедшая в ночь на 13 марта, больше всего запомнится выступлением Брендана Фрейзера и яркой курткой режиссера Дэна Квана с большой надписью «панк» на спине. «Известия» разбирают итоги главной кинопремии мира.

Возвращение Фрейзера

Драматургия «Оскара» была практически полностью известна заранее: «Известия» в своем прогнозе подробно изложили расклад по номинациям, и сюрпризов тут почти не было. Пожалуй, главный из них — приз Брендану Фрейзеру за главную роль в драме Даррена Аронофски «Кит». По совокупности призов оскаровской гонки награда должна была достаться Остину Батлеру за «Элвис», но Фрейзер уверенно шел вторым и в итоге где-то на финишной прямой вырвался вперед. Может, потому что он очень хорошо смотрелся в общей концепции «Оскара» этого года с ее гуманистическим пафосом, репрезентацией и верой в то, что всё везде и сразу можно сделать, если очень хотеть. А если не получилось, то всё исправить.

Фрейзер ведь не просто блестяще сыграл персонажа, который весит в несколько раз больше него самого. Его награда — это признание того, что артист, бывший суперзвездой, но полностью похоронивший свою карьеру, смог в одночасье вернуться на пьедестал. Актер много лет страдал от депрессии, злоупотреблял алкоголем, казалось, мы его больше не увидим. Причин было много: провалы нескольких фильмов подряд в прокате, куча травм на съемках, подорвавших здоровье, мучительный развод, финансовые проблемы, сексуальные домогательства, в которых он признался годы спустя. «Оскар» Фрейзеру — это символ.

Брендан Фрейзер с «Оскаром» за лучшую мужскую роль Фото: ТАСС/EPA/ETIENNE LAURENT

— Брендан Фрейзер — просто потрясающий. Всё заслуженно, я считаю, — сказал «Известиям» режиссер Владимир Хотиненко. — Он большой молодец, проделал большую работу над образом. Фильм я не видел, но знаю, о чем идет речь. Сейчас у него, очевидно, будет вторая волна популярности.

Режиссер Владимир Котт признался, что ожидал такой награды в этой номинации.

— Главный приз Фрейзеру для меня был предсказуем, потому что это возвращение героя, — отмечает он. — Голливуд построил всю вселенную «Марвел» на возвращении героев и актеров. Возвращение Фрейзера как актера состоялось . И в «Ките» он реально сыграл то, что никогда не играл, — большую драматическую роль, в отличие от его популярных боевиков. Для меня это прекрасная новость.

Знаковое событие

«Всё везде и сразу» был номинирован в 11 категориях — и получил призы во всех главных из них: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль» (Мишель Йео обещала поехать в родную Малайзию и показать приз семье), «Лучшая женская роль второго плана» (Джейми Ли Кёртис впервые номинировалась на «Оскар»), «Лучшая мужская роль» (Ке Хюи Куан обнял на сцене Харрисона Форда, с которым много лет назад снялся в «Индиане Джонсе»). А также «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж» . А Дэвид Бирн на сцене так исполнил This Is A Life из фильма, что стало понятно: Naatu Naatu из «RRR: Рядом ревет революция» наградили чисто из принципа, чтобы Индия тоже была представлена на «Оскаре».

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Джонатан Ван получают «Оскар» за лучший фильм за «Всё везде и сразу» Фото: REUTERS/Carlos Barria

Режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт в итоге провели на сцене, кажется, больше времени, чем ведущий церемонии. Вели они себя настолько непринужденно, что казалось, им заранее было известно о триумфе. Впрочем, и так было понятно, что конкурентов у них нет.

— «Всё везде и сразу» заслуженно получил все свои награды, — считает Владимир Хотиненко. — Фильм снят современно, это кино про наш сумасшедший мир. Он пришелся ко двору. Актриса просто замечательная, так прекрасно свою роль исполнила — я в восторге от ее работы.

Владимир Котт готов с этим поспорить.

— «Всё везде и сразу» — это, может быть, приз за лучший сценарий, за лучший монтаж, за режиссуру, но никак не за лучший фильм года, — убежден он. — Для меня это не история про людей, а аттракцион. Вообще я думал, что победит «На Западном фронте без перемен», учитывая общую турбулентность в мире, либо «Фабельманы».

Пол Дано и Стивен Спилберг на красной дорожке премии «Оскар» Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

«Фабельманы» — это более эмоциональная работа, в ней задействован не разум, а чувства, считает Котт. «Всё везде и сразу» не тронуло собеседника «Известий» никак, а вот «Фабельманы» — это прощание со Спилбергом и его киноязыком, уверен режиссер.

— Для меня лидером был фильм Спилберга, потому что это история не про кино, а про людей, — говорит он. — А «Всё везде и сразу» — это фильм про придуманных персонажей. То, что «Фабельманов» выдвинули на семь номинаций и Спилберг не получил ни одной из них, — это, конечно, знаковое событие.

Желал Спилбергу получить приз и режиссер Сергей Дворцевой.

— Я думал, что главный приз возьмут «Фабельманы», — сказал он «Известиям». — Но такие картины, как «Всё везде и сразу», сейчас нравятся зрителям — это смесь кино и компьютерной игры.

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Джонатан Ван позируют с «Оскаром» за лучший фильм за «Всё везде и сразу» вместе с актерами Джейми Ли Кёртис, Ке Хай Цюань, Мишель Йео, Стефани Хсу и Джеймсом Хонгом Фото: REUTERS

Сергей Дворцевой также объяснил, почему российский короткометражный документальный фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых не получил «Оскар», уступив более стандартному по форме экофильму «Заклинатели слонов» от Netflix.

— На «Оскаре» не выигрывают картины, которые можно назвать creative documentary. Скорее побеждает обычная телепрограмма . «Выход» — на актуальную тему изменения климата, но там хотя бы люди находились в уникальном месте и сняли уникальные кадры, — отметил режиссер.

12 марта в лос-анджелесском кинотеатре Dolby прошла 95-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа, более известная как просто «Оскар». Грандиозное шоу вновь состоялось в офлайн-формате и транслировалось более чем в 200 странах мира. Самые интересные моменты церемонии — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Mario Anzuoni Кинорежиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт благодарят жюри за награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Они также получили заветную статуэтку за лучшую режиссуру и все за фильм «Всё везде и сразу» Фото: REUTERS/Carlos Barria Кристиан Голдбек и Эрнести Хиппер забрали награду за лучшую работу художника-постановщика в фильме «На Западном фронте без перемен» — экранизации романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка Фото: REUTERS/Mike Blake Фильм «Аватар: Путь воды» победил в номинации «Лучшие визуальные эффекты» Фото: REUTERS/Carlos Barria Исполнитель роли Элвиса Пресли Остин Батлер приехал поддержать фильм «Элвис», с которым критики обошлись строго, не удостоив ни одним «Оскаром» Фото: REUTERS/Eric Gaillard Актриса Элизабет Олсен позирует перед камерами в элегантном черном платье Фото: REUTERS/Mario Anzuoni Гильермо дель Торо, Марк Густафсон, Гэри Унгар и Алекс Балкли получили награды за лучший анимационный полнометражный фильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» Фото: REUTERS/Mike Blake Актеры американского кукольного фэнтезийного анимационного фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо» Дэвид Брэдли и Грегори Манн привезли своих персонажей с собой Фото: REUTERS/Mario Anzuoni Модель, актриса, сценарист и композитор Кара Делевинь прошла по ковровой дорожке цвета шампанского на 95-й церемонии «Оскар» Фото: REUTERS/Eric Gaillard Ке Хюи Куан расплакался во время получения «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Он удостоился награды за роль в кинокартине «Всё везде и сразу» Фото: REUTERS/Carlos Barria Педро Паскаль, Сальма Хайек и ее дочь Валентина Палома Пино на ковровой дорожке 95-й премии киноакадемии Фото: REUTERS/Eric Gaillard Джейми Ли Кёртис получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Всё везде и сразу» Фото: REUTERS/Mike Blake Команда экранизации романа «На Западном фронте без перемен». Картина стала четырехкратным лауреатом: «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника-постановщика» Фото: REUTERS/Carlos Barria Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео в пышном белоснежном платье забрала один из главных призов ночи — статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Всё везде и сразу» Фото: REUTERS/Carlos Barria Брендан Фрейзер также не стал сдерживать своих эмоций, ведь жюри назвало его лучшим актером за роль в фильме «Кит» Фото: REUTERS/Carlos Barria Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Джонатан получили «Оскар» за лучший фильм «Всё везде и сразу». На фото они позируют вместе с актерами Джейми Ли Кёртис, Ке Хай Цюань, Мишель Йео, Стефани Хсу и Джеймсом Хонгом Фото: REUTERS/Mike Blake В этот раз «Оскар» впервые с 1961 года обошелся без красной дорожки. Ее заменили на светло-бежевую (цвет шампань)

Ограниченный доступ

У российских членов «Оскара» возникли проблемы на этапе с голосованием, причем произошло это второй год подряд. Членам Киноакадемии приходили фильмы на просмотр, но на этапе голосования система сообщала, что из России проголосовать невозможно.

— Когда я в этот раз попробовал проголосовать на этапе шорт-листа или номинаций, доступ был закрыт, — рассказывает Сергей Дворцевой. — Я стал писать письма, мне отвечали, что должно быть всё нормально. Но уже буквально перед самим закрытием голосования подтвердили: да, доступа почему-то нет. Причем они не понимали, почему это происходит, для них самих это был сюрприз. Предложили проголосовать по телефону, но времени уже не осталось. А когда шло финальное голосование, ситуация с доступом повторилась, но мне даже на письма никто не ответил. Полный игнор.

Кадр из короткометражного документального фильма «Выход» Фото: Albireo Films

Другой член Киноакадемии, оператор Андрей Найденов, также подтвердил «Известиям», что ему не удалось проголосовать. Оба не пробовали использовать VPN.