Венец фильма: Спилберг без «Оскара», у «Всё везде и сразу» — фулл-хаус
Семь «Оскаров» из 11, причем практически во всех главных номинациях, получил комедийный фэнтези-экшен «Всё везде и сразу». Еще шесть статуэток досталось Netflix. Фавориты — «Фабельманы» Стивена Спилберга и «Банши Инишерина» Мартина Макдонаха — остались без единой награды, а российский номинант уступил нетфликсовскому. Сама же церемония, прошедшая в ночь на 13 марта, больше всего запомнится выступлением Брендана Фрейзера и яркой курткой режиссера Дэна Квана с большой надписью «панк» на спине. «Известия» разбирают итоги главной кинопремии мира.
Возвращение Фрейзера
Драматургия «Оскара» была практически полностью известна заранее: «Известия» в своем прогнозе подробно изложили расклад по номинациям, и сюрпризов тут почти не было. Пожалуй, главный из них — приз Брендану Фрейзеру за главную роль в драме Даррена Аронофски «Кит». По совокупности призов оскаровской гонки награда должна была достаться Остину Батлеру за «Элвис», но Фрейзер уверенно шел вторым и в итоге где-то на финишной прямой вырвался вперед. Может, потому что он очень хорошо смотрелся в общей концепции «Оскара» этого года с ее гуманистическим пафосом, репрезентацией и верой в то, что всё везде и сразу можно сделать, если очень хотеть. А если не получилось, то всё исправить.
Фрейзер ведь не просто блестяще сыграл персонажа, который весит в несколько раз больше него самого. Его награда — это признание того, что артист, бывший суперзвездой, но полностью похоронивший свою карьеру, смог в одночасье вернуться на пьедестал. Актер много лет страдал от депрессии, злоупотреблял алкоголем, казалось, мы его больше не увидим. Причин было много: провалы нескольких фильмов подряд в прокате, куча травм на съемках, подорвавших здоровье, мучительный развод, финансовые проблемы, сексуальные домогательства, в которых он признался годы спустя. «Оскар» Фрейзеру — это символ.
Брендан Фрейзер с «Оскаром» за лучшую мужскую роль
— Брендан Фрейзер — просто потрясающий. Всё заслуженно, я считаю, — сказал «Известиям» режиссер Владимир Хотиненко. — Он большой молодец, проделал большую работу над образом. Фильм я не видел, но знаю, о чем идет речь. Сейчас у него, очевидно, будет вторая волна популярности.
Режиссер Владимир Котт признался, что ожидал такой награды в этой номинации.
— Главный приз Фрейзеру для меня был предсказуем, потому что это возвращение героя, — отмечает он. — Голливуд построил всю вселенную «Марвел» на возвращении героев и актеров. Возвращение Фрейзера как актера состоялось. И в «Ките» он реально сыграл то, что никогда не играл, — большую драматическую роль, в отличие от его популярных боевиков. Для меня это прекрасная новость.
Знаковое событие
«Всё везде и сразу» был номинирован в 11 категориях — и получил призы во всех главных из них: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль» (Мишель Йео обещала поехать в родную Малайзию и показать приз семье), «Лучшая женская роль второго плана» (Джейми Ли Кёртис впервые номинировалась на «Оскар»), «Лучшая мужская роль» (Ке Хюи Куан обнял на сцене Харрисона Форда, с которым много лет назад снялся в «Индиане Джонсе»). А также «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». А Дэвид Бирн на сцене так исполнил This Is A Life из фильма, что стало понятно: Naatu Naatu из «RRR: Рядом ревет революция» наградили чисто из принципа, чтобы Индия тоже была представлена на «Оскаре».
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Джонатан Ван получают «Оскар» за лучший фильм за «Всё везде и сразу»
Режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт в итоге провели на сцене, кажется, больше времени, чем ведущий церемонии. Вели они себя настолько непринужденно, что казалось, им заранее было известно о триумфе. Впрочем, и так было понятно, что конкурентов у них нет.
— «Всё везде и сразу» заслуженно получил все свои награды, — считает Владимир Хотиненко. — Фильм снят современно, это кино про наш сумасшедший мир. Он пришелся ко двору. Актриса просто замечательная, так прекрасно свою роль исполнила — я в восторге от ее работы.
Владимир Котт готов с этим поспорить.
— «Всё везде и сразу» — это, может быть, приз за лучший сценарий, за лучший монтаж, за режиссуру, но никак не за лучший фильм года, — убежден он. — Для меня это не история про людей, а аттракцион. Вообще я думал, что победит «На Западном фронте без перемен», учитывая общую турбулентность в мире, либо «Фабельманы».
Пол Дано и Стивен Спилберг на красной дорожке премии «Оскар»
«Фабельманы» — это более эмоциональная работа, в ней задействован не разум, а чувства, считает Котт. «Всё везде и сразу» не тронуло собеседника «Известий» никак, а вот «Фабельманы» — это прощание со Спилбергом и его киноязыком, уверен режиссер.
— Для меня лидером был фильм Спилберга, потому что это история не про кино, а про людей, — говорит он. — А «Всё везде и сразу» — это фильм про придуманных персонажей. То, что «Фабельманов» выдвинули на семь номинаций и Спилберг не получил ни одной из них, — это, конечно, знаковое событие.
Желал Спилбергу получить приз и режиссер Сергей Дворцевой.
— Я думал, что главный приз возьмут «Фабельманы», — сказал он «Известиям». — Но такие картины, как «Всё везде и сразу», сейчас нравятся зрителям — это смесь кино и компьютерной игры.
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Джонатан Ван позируют с «Оскаром» за лучший фильм за «Всё везде и сразу» вместе с актерами Джейми Ли Кёртис, Ке Хай Цюань, Мишель Йео, Стефани Хсу и Джеймсом Хонгом
Сергей Дворцевой также объяснил, почему российский короткометражный документальный фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых не получил «Оскар», уступив более стандартному по форме экофильму «Заклинатели слонов» от Netflix.
— На «Оскаре» не выигрывают картины, которые можно назвать creative documentary. Скорее побеждает обычная телепрограмма. «Выход» — на актуальную тему изменения климата, но там хотя бы люди находились в уникальном месте и сняли уникальные кадры, — отметил режиссер.
12 марта в лос-анджелесском кинотеатре Dolby прошла 95-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа, более известная как просто «Оскар». Грандиозное шоу вновь состоялось в офлайн-формате и транслировалось более чем в 200 странах мира. Самые интересные моменты церемонии — в фотогалерее «Известий»
Кинорежиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт благодарят жюри за награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Они также получили заветную статуэтку за лучшую режиссуру и все за фильм «Всё везде и сразу»
Кристиан Голдбек и Эрнести Хиппер забрали награду за лучшую работу художника-постановщика в фильме «На Западном фронте без перемен» — экранизации романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка
Фильм «Аватар: Путь воды» победил в номинации «Лучшие визуальные эффекты»
Исполнитель роли Элвиса Пресли Остин Батлер приехал поддержать фильм «Элвис», с которым критики обошлись строго, не удостоив ни одним «Оскаром»
Актриса Элизабет Олсен позирует перед камерами в элегантном черном платье
Гильермо дель Торо, Марк Густафсон, Гэри Унгар и Алекс Балкли получили награды за лучший анимационный полнометражный фильм «Пиноккио Гильермо дель Торо»
Актеры американского кукольного фэнтезийного анимационного фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо» Дэвид Брэдли и Грегори Манн привезли своих персонажей с собой
Модель, актриса, сценарист и композитор Кара Делевинь прошла по ковровой дорожке цвета шампанского на 95-й церемонии «Оскар»
Ке Хюи Куан расплакался во время получения «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Он удостоился награды за роль в кинокартине «Всё везде и сразу»
Педро Паскаль, Сальма Хайек и ее дочь Валентина Палома Пино на ковровой дорожке 95-й премии киноакадемии
Джейми Ли Кёртис получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Всё везде и сразу»
Команда экранизации романа «На Западном фронте без перемен». Картина стала четырехкратным лауреатом: «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника-постановщика»
Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео в пышном белоснежном платье забрала один из главных призов ночи — статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Всё везде и сразу»
Брендан Фрейзер также не стал сдерживать своих эмоций, ведь жюри назвало его лучшим актером за роль в фильме «Кит»
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Джонатан получили «Оскар» за лучший фильм «Всё везде и сразу». На фото они позируют вместе с актерами Джейми Ли Кёртис, Ке Хай Цюань, Мишель Йео, Стефани Хсу и Джеймсом Хонгом
В этот раз «Оскар» впервые с 1961 года обошелся без красной дорожки. Ее заменили на светло-бежевую (цвет шампань)
Ограниченный доступ
У российских членов «Оскара» возникли проблемы на этапе с голосованием, причем произошло это второй год подряд. Членам Киноакадемии приходили фильмы на просмотр, но на этапе голосования система сообщала, что из России проголосовать невозможно.
— Когда я в этот раз попробовал проголосовать на этапе шорт-листа или номинаций, доступ был закрыт, — рассказывает Сергей Дворцевой. — Я стал писать письма, мне отвечали, что должно быть всё нормально. Но уже буквально перед самим закрытием голосования подтвердили: да, доступа почему-то нет. Причем они не понимали, почему это происходит, для них самих это был сюрприз. Предложили проголосовать по телефону, но времени уже не осталось. А когда шло финальное голосование, ситуация с доступом повторилась, но мне даже на письма никто не ответил. Полный игнор.
Кадр из короткометражного документального фильма «Выход»
Другой член Киноакадемии, оператор Андрей Найденов, также подтвердил «Известиям», что ему не удалось проголосовать. Оба не пробовали использовать VPN.
Помимо «Слонов», Netflix заработал призы за лучший анимационный полный метр («Пиноккио Гильермо дель Торо») и четыре награды для «На Западном фронте без перемен»: «Лучший иностранный фильм», «Лучший саундтрек», «Лучшая операторская работа» и «Лучший художник-постановщик». Всего у «Фронта» было девять номинаций, в том числе на «Лучший фильм».