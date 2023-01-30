Частота жанров: какие шансы на «Оскар» у фильма «Все, везде и сразу»

«Все, везде и сразу» — лидер по номинациям на «Оскар». Среди них четыре актерских, режиссура и «Лучший фильм». В действительности же шансов собрать столько наград у этого жанрового микса не так много: скорее всего, больше двух-трех статуэток фильму не получить. В чем причина успеха картины и почему его не стоит считать фаворитом главной кинопремии в мире — объясняют «Известия».

Параллельность миров

Рассказывать про один из главных хитов прошлого года трудно, потому что его внутреннее устройство совершенно соответствует названию. Там тоже все, везде и сразу. Это социальная сатира про китайских иммигрантов в США, которые столкнулись с матерой бюрократкой в налоговой инспекции и могут потерять свою прачечную. Это романтическая комедия о том, как хозяйка заведения Эвелин и ее муж Вэймонд оказываются на грани развода, но находят путь к совместному счастью. Это семейная мелодрама о том, как Вэймонд никак не отпускает дочь, а та, хотя и взрослая, бунтует все сильнее: то тату себе набьет, то заведет любовницу.

Частота жанров Кадр из фильма «Все, везде и сразу» Фото: Hotdog Hands

Еще это иногда боевик с восточными единоборствами, иногда мультик, иногда пародия на классический анимационный блокбастер «Рататуй» и иногда видеоарт про два беседующих камня на краю скалы. И, конечно, это фэнтезийный экшен в духе «Матрицы», но только как если бы его сделал Мишель Гондри. Параллельные миры сменяют друг друга со скоростью 24 кадра в секунду, иногда и чаще. И с первого раза понять, что именно мы смотрим, не так легко.

При этом вся фабула с избытком помещается в несколько фраз. Эвелин с мужем приходит к той самой бюрократке, но в мужа вселяется другой Вэймонд, из параллельного мира. В том мире Эвелин изобрела перемещения в пространстве и погибла. Теперь прачке, не знающей английского языка, нужно набраться опыта в других реальностях и спасти мультивселенную. Времени мало: за ними охотится аналог агента Смита из «Матрицы», вездесущий монстр Джобу Тупаки. Эвелин прыгает между своими двойниками, становясь сначала супервоином, а затем суперличностью. Дальше рассказывать без спойлеров не получится.

Тише, чем кажется

У фильма не было красивой премьеры в Каннах, он размеренно вышел в большей части стран в марте—июне 2022 года. В России «Все, везде и сразу» стартовал в апреле и заработал 130 млн рублей — как раз во время катастрофического падения посещаемости в кинотеатрах. На фоне большинства релизов дела у картины в РФ шли вполне хорошо, и она получила положительную прессу. Впрочем, везде ее прокатная судьба столь безоблачной не была.

За пределами США экшен заработал всего $34 млн, а в Штатах, для сравнения, — 70 млн, в два раза больше. Словом, нельзя считать его ни фестивальным, ни коммерческим кино. Он где-то посередине, хотя в оскаровской гонке участвует активно.

Частота жанров Актриса Мишель Йео c премией «Золотой глобус» Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

На «Золотом глобусе» у «Все, везде и сразу» было шесть номинаций. В итоге две актерские награды — Мишель Йео и ее партнеру Ке Хюи Куану. И насколько бы они мастерски ни исполнили свои роли, напрашивается предположение, что призы эти вручили в целях той самой инклюзии, которой долгие годы, как считается, не хватало «Глобусу». Два азиатских артиста обласканы призами — не подкопаешься. Менее престижная премия «Сатурн» тоже выдала призы этим артистам, но добавила к ним еще и «Лучший фэнтези-фильм». Большая часть остальных наград гораздо мельче, но еще не вручили награды голливудские гильдии, там каждый большой приз будет приближать «Все, везде и сразу» к победе в соответствующей номинации. Условно, если гильдия режиссеров даст главный приз, то и на «Оскаре» он достанется, с высокой долей вероятности.

GettyImages-1246140984 В Голливуде прошла 80-я церемония вручения наград «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Кто решил снова поучаствовать во вручении кинопремии после почти двухлетнего бойкота из-за расовой дискриминации и подозрений в коррупции — в фотогалерее «Известий» Фото: Getty Images/Billboard/Michael Buckner GettyImages-1246119418 Местом проведения юбилейной церемонии стал отель The Beverly Hills. Гостей встретил проливной дождь Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Allen J. Schaben GettyImages-1455609697 Среди знаменитостей была замечена звезда одного из главных сериалов минувшего года, «Уэнсдей», Дженна Ортега Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer GettyImages-1455609925 Претендентка на премию в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл» Аня Тейлор-Джой и ее возлюбленный Малкольм Макрэй Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer GettyImages-1455615792 Марго Робби также среди имен в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл» за игру в фильме «Вавилон» Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer GettyImages-1455611362 Актриса Лили Джеймс, номинированная на премию за лучшую женскую роль в мини-сериале или телефильме за перевоплощение в Памелу Андерсон в восьмисерийной экранизации «Пэм и Томми» Фото: Getty Images/Jon Kopaloff GettyImages-1455631181 Джессика Честейн, претендентка на премию в той же номинации за главную роль в драматическом мини–сериале «Джордж и Тэмми» Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer GettyImages-1455597152 Режиссер сериала «Уэнсдей» Тим Бёртон Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer GettyImages-1455615265 Квентин Тарантино вместе с супругой Даниэлой Пик Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer GettyImages-1455627380 Победитель в номинации «Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл» за фильм «Банши Инишерина» Колин Фаррелл позирует совместно с Брэдом Питтом Фото: Getty Images/Michael Kovac GettyImages-1455619570 Анджела Бассетт, получившая на юбилейной церемонии звание лауреата за игру в фильме «Черная Пантера: Ваканда навеки», вместе с актером, продюсером и директором Билли Портером Фото: Getty Images/Michael Kovac 2023-01-11T022928Z_983018560_HP1EJ1B06X160_RTRMADP_3_AWARDS-GOLDEN-GLOBES Мишель Лео показывает фотографам свою статуэтку, выигранную в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл». Актриса удостоилась награды за роль Эвелин Куан Ванг в кинокартине «Всё везде и сразу» Фото: REUTERS/Mario Anzuoni GettyImages-1455641502 Эмма Д’Арси, Мигель Сапочник и Милли Олкок — победители в номинации «Лучший драматический сериал» за сериал «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов» Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer 2023-01-11T033927Z_2101924885_RC20OY9A3TB5_RTRMADP_3_AWARDS-GOLDEN-GLOBES Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме Дженнифер Кулиндж, получившая награду за роль в телесериале «Белый лотос», с лучшим актером второго плана в телесериале Тайлером Джеймсом Уильямсом (телесериал «Начальная школа «Эбботт») на сцене премии Фото: REUTERS/HFPA/Earl Gibson GettyImages-1455625783 Гильермо дель Торо и Марк Густафсон позируют со статуэткой, полученной за победу «Пиноккио Гильермо дель Торо» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» Фото: Getty Images/Amy Sussman 2023-01-11T045125Z_735936436_RC23OY9Q11UU_RTRMADP_3_AWARDS-GOLDEN-GLOBES Стивен Спилберг, победитель в номинации «Лучший режиссер» за кинокартину «Фабельманы». «Фабельманы» также получила награду в номинации «Лучший драматический фильм» Фото: REUTERS/HFPA/Earl Gibson 2023-01-11T041026Z_1774535151_HP1EJ1B0BLC7K_RTRMADP_3_AWARDS-GOLDEN-GLOBES Комик Пол Уолтер Хаузер позирует со своей наградой за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме за свою роль в сериале «Черная птица», экранизации автобиографического романа Джеймса Кина Фото: REUTERS/Mario Anzuoni 2023-01-11T032006Z_241791205_HP1EJ1B099F6W_RTRMADP_3_AWARDS-GOLDEN-GLOBES Аргентинский режиссер и сценарист Сантьяго Митре получил награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Аргентина, 1985», обогнав экранизацию романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» и индийский хит «RRR: Рядом ревет революция» Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Дежавю как стержень

Главная проблема фильма «Все, везде и сразу» — в его тотальной вторичности. Вторичности как стилистическом приеме, постмодернистском жесте. Это не так и плохо, Тарантино из такой вторичности уже не один год создает шедевр за шедевром, и губит его только то, что он стал вторичен по отношению к самому себе. Но все сравнения с «Матрицей», Мишелем Гондри, «Доктор Стрэнджом», «Риком и Морти», «Любовным настроением», Holy Motors и «Космической одиссеей» — это забавные гиковские фишки, несложные упражнения для интеллекта. Пожалуй, пора признать: «Все, везде и сразу» с головой выдает «происхождение» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, которые пришли в мир большого кино из рекламы и видеоклипов. И этот фильм тоже видеоклип, где могут быть зашиты микросмыслы, достаточно простые, чтобы не мешать зрителю расслабляться и получать удовольствие от аудиовизуальных трюков.

Частота жанров Кадр из фильма «Все, везде и сразу» Фото: Hotdog Hands

По большому счету тем же недостатком страдал «Человек — швейцарский нож» — фильм, который принес Дэниэлам мировую славу, и помог им в этом актерский дуэт Пола Дано и Дэниэла Рэдклиффа. Там как раз сильно ощущалось, что, когда у авторов мысли и идеи заканчивались, артисты за счет таланта, драйва и самоиронии заставляли зрителя забыть об этом недостатке. Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан во «Все, везде и сразу» пытаются сделать то же самое, но получается не всегда убедительно. Дэниэлы понимают это и выкручивают ручку скорости на максимум — так, чтобы в тысяче монтажных склеек зритель заблудился и достиг в этом безумном блуждании катарсиса. Но не все зрители любят, когда их подгоняют. Особенно это ощущается при домашнем просмотре, кнопка «пауза» легко прекращает любые попытки гипнотического воздействия мелькания кадров. И тогда вдруг оказывается, что сюжета во всем этом мельтешении реально на полчаса, а фильм длится 2 часа 20 минут.

Сравнение с Вачовски и Гондри опять более чем уместно. Стоит признать, что «Матрица» — фильм наивный и незамысловатый, и, если бы не визуальное совершенство, вряд ли он стал бы культурным феноменом. А у Гондри лучшая работа «Вечное сияние чистого разума» снята по сценарию одного из ведущих современных авторов, интеллектуала с тонким парадоксальным мышлением Чарли Кауфмана. Поэтому «Все, везде и сразу» не может победить на «Оскаре», пока там присутствуют действительно глубокие и насыщенные «Банши из Инишерина» и «Фабельманы». Так же Кейт Бланшетт в «Тар» грандиозна как драматическая актриса, а Мишель Йео лишь заставляет удивляться тому, как она в преклонном возрасте отыгрывает экшен-сцены и насколько у нее живая мимика.

Частота жанров Кадр из фильма «Все, везде и сразу» Фото: Hotdog Hands

«Оскар» не всегда бывает объективным. Политическая повестка, защита прав меньшинств и разного рода общественные тренды сильно влияют на сознание голосующих, и это может помочь «Все, везде и сразу», где повестки много. Феминизм, расизм, бюрократизм, кризис доверия к социальным институтам, иммигранты — полный набор на любой вкус. Но даже этого не всегда достаточно для победы, когда рядом серьезные конкуренты, а «Оскар» в этот раз действительно очень интересный и сильный.