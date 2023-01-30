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Частота жанров: какие шансы на «Оскар» у фильма «Все, везде и сразу»

Что бывает, когда в картину вместили максимум возможного, но временами забывали о смысле
Фото: Hotdog Hands
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«Все, везде и сразу» — лидер по номинациям на «Оскар». Среди них четыре актерских, режиссура и «Лучший фильм». В действительности же шансов собрать столько наград у этого жанрового микса не так много: скорее всего, больше двух-трех статуэток фильму не получить. В чем причина успеха картины и почему его не стоит считать фаворитом главной кинопремии в мире — объясняют «Известия».

Параллельность миров

Рассказывать про один из главных хитов прошлого года трудно, потому что его внутреннее устройство совершенно соответствует названию. Там тоже все, везде и сразу. Это социальная сатира про китайских иммигрантов в США, которые столкнулись с матерой бюрократкой в налоговой инспекции и могут потерять свою прачечную. Это романтическая комедия о том, как хозяйка заведения Эвелин и ее муж Вэймонд оказываются на грани развода, но находят путь к совместному счастью. Это семейная мелодрама о том, как Вэймонд никак не отпускает дочь, а та, хотя и взрослая, бунтует все сильнее: то тату себе набьет, то заведет любовницу.

Частота жанров
Кадр из фильма «Все, везде и сразу»

Кадр из фильма «Все, везде и сразу»

Фото: Hotdog Hands

Еще это иногда боевик с восточными единоборствами, иногда мультик, иногда пародия на классический анимационный блокбастер «Рататуй» и иногда видеоарт про два беседующих камня на краю скалы. И, конечно, это фэнтезийный экшен в духе «Матрицы», но только как если бы его сделал Мишель Гондри. Параллельные миры сменяют друг друга со скоростью 24 кадра в секунду, иногда и чаще. И с первого раза понять, что именно мы смотрим, не так легко.

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При этом вся фабула с избытком помещается в несколько фраз. Эвелин с мужем приходит к той самой бюрократке, но в мужа вселяется другой Вэймонд, из параллельного мира. В том мире Эвелин изобрела перемещения в пространстве и погибла. Теперь прачке, не знающей английского языка, нужно набраться опыта в других реальностях и спасти мультивселенную. Времени мало: за ними охотится аналог агента Смита из «Матрицы», вездесущий монстр Джобу Тупаки. Эвелин прыгает между своими двойниками, становясь сначала супервоином, а затем суперличностью. Дальше рассказывать без спойлеров не получится.

Тише, чем кажется

У фильма не было красивой премьеры в Каннах, он размеренно вышел в большей части стран в марте—июне 2022 года. В России «Все, везде и сразу» стартовал в апреле и заработал 130 млн рублей — как раз во время катастрофического падения посещаемости в кинотеатрах. На фоне большинства релизов дела у картины в РФ шли вполне хорошо, и она получила положительную прессу. Впрочем, везде ее прокатная судьба столь безоблачной не была.

За пределами США экшен заработал всего $34 млн, а в Штатах, для сравнения, — 70 млн, в два раза больше. Словом, нельзя считать его ни фестивальным, ни коммерческим кино. Он где-то посередине, хотя в оскаровской гонке участвует активно.

Частота жанров
Актриса Мишель Йео c премией «Золотой глобус» 

Актриса Мишель Йео c премией «Золотой глобус»

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

На «Золотом глобусе» у «Все, везде и сразу» было шесть номинаций. В итоге две актерские награды — Мишель Йео и ее партнеру Ке Хюи Куану. И насколько бы они мастерски ни исполнили свои роли, напрашивается предположение, что призы эти вручили в целях той самой инклюзии, которой долгие годы, как считается, не хватало «Глобусу». Два азиатских артиста обласканы призами — не подкопаешься. Менее престижная премия «Сатурн» тоже выдала призы этим артистам, но добавила к ним еще и «Лучший фэнтези-фильм». Большая часть остальных наград гораздо мельче, но еще не вручили награды голливудские гильдии, там каждый большой приз будет приближать «Все, везде и сразу» к победе в соответствующей номинации. Условно, если гильдия режиссеров даст главный приз, то и на «Оскаре» он достанется, с высокой долей вероятности.

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Atmosphere at the 80th Golden Globes Viewing and After Party Powered By Billboard held at The Beverly Hilton
В Голливуде прошла 80-я церемония вручения наград «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Кто решил снова поучаствовать во вручении кинопремии после почти двухлетнего бойкота из-за расовой дискриминации и подозрений в коррупции — в фотогалерее «Известий»
Фото: Getty Images/Billboard/Michael Buckner
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Amidst rain showers, crews are reflected in pools of water as they set up the red carpet for the 80th Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Местом проведения юбилейной церемонии стал отель The Beverly Hills. Гостей встретил проливной дождь
Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Allen J. Schaben
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Jenna Ortega attends the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Среди знаменитостей была замечена звезда одного из главных сериалов минувшего года, «Уэнсдей», Дженна Ортега
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
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Anya Taylor-Joy and Malcolm McRae attend the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Претендентка на премию в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл» Аня Тейлор-Джой и ее возлюбленный Малкольм Макрэй
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
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Margot Robbie attends the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Марго Робби также среди имен в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл» за игру в фильме «Вавилон»
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
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Lily James attends the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Актриса Лили Джеймс, номинированная на премию за лучшую женскую роль в мини-сериале или телефильме за перевоплощение в Памелу Андерсон в восьмисерийной экранизации «Пэм и Томми»
Фото: Getty Images/Jon Kopaloff
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Джессика Честейн, претендентка на премию в той же номинации за главную роль в драматическом мини–сериале «Джордж и Тэмми»
Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
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Tim Burton attends the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Режиссер сериала «Уэнсдей» Тим Бёртон
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
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Quentin Tarantino and Daniella Pick attend the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Квентин Тарантино вместе с супругой Даниэлой Пик
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
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Colin Farrell and Brad Pitt celebrate the 80th Annual Golden Globe Awards with Moët And Chandon at The Beverly Hilton
Победитель в номинации «Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл» за фильм «Банши Инишерина» Колин Фаррелл позирует совместно с Брэдом Питтом
Фото: Getty Images/Michael Kovac
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Billy Porter and Angela Bassett celebrate the 80th Annual Golden Globe Awards with Moët And Chandon at The Beverly Hilton
Анджела Бассетт, получившая на юбилейной церемонии звание лауреата за игру в фильме «Черная Пантера: Ваканда навеки», вместе с актером, продюсером и директором Билли Портером
Фото: Getty Images/Michael Kovac
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Michelle Yeoh poses with her award for Best Actress in a Musical or Comedy Motion Picture for "Everything Everywhere All at Once" at the 80th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills
Мишель Лео показывает фотографам свою статуэтку, выигранную в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл». Актриса удостоилась награды за роль Эвелин Куан Ванг в кинокартине «Всё везде и сразу»
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Эмма Д’Арси, Мигель Сапочник и Милли Олкок — победители в номинации «Лучший драматический сериал» за сериал «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов»
Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
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Jennifer Coolidge and Best Supporting Actor in a TV Series, Tyler James Williams, Abbott Elementary are seen on stage at the 80th Annual Golden Globe Awards® at the Beverly Hilton
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме Дженнифер Кулиндж, получившая награду за роль в телесериале «Белый лотос», с лучшим актером второго плана в телесериале Тайлером Джеймсом Уильямсом (телесериал «Начальная школа «Эбботт») на сцене премии
Фото: REUTERS/HFPA/Earl Gibson
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Guillermo del Toro and Mark Gustafson pose with the award for Best Animated Feature for "Guillermo del Toro's Pinocchio" in the press room during the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Гильермо дель Торо и Марк Густафсон позируют со статуэткой, полученной за победу «Пиноккио Гильермо дель Торо» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм»
Фото: Getty Images/Amy Sussman
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Best Director, Steven Spielberg, The Fabelmans onstage at the 80th Annual Golden Globe Awards® at the Beverly Hilton in Beverly Hills
Стивен Спилберг, победитель в номинации «Лучший режиссер» за кинокартину «Фабельманы». «Фабельманы» также получила награду в номинации «Лучший драматический фильм»
Фото: REUTERS/HFPA/Earl Gibson
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Комик Пол Уолтер Хаузер позирует со своей наградой за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме за свою роль в сериале «Черная птица», экранизации автобиографического романа Джеймса Кина
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
2023-01-11T032006Z_241791205_HP1EJ1B099F6W_RTRMADP_3_AWARDS-GOLDEN-GLOBES
Santiago Mitre poses with his award for Best Non-English Language Film award for "Argentina, 1985 at the 80th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills
Аргентинский режиссер и сценарист Сантьяго Митре получил награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Аргентина, 1985», обогнав экранизацию романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» и индийский хит «RRR: Рядом ревет революция»
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Дежавю как стержень

Главная проблема фильма «Все, везде и сразу» — в его тотальной вторичности. Вторичности как стилистическом приеме, постмодернистском жесте. Это не так и плохо, Тарантино из такой вторичности уже не один год создает шедевр за шедевром, и губит его только то, что он стал вторичен по отношению к самому себе. Но все сравнения с «Матрицей», Мишелем Гондри, «Доктор Стрэнджом», «Риком и Морти», «Любовным настроением», Holy Motors и «Космической одиссеей» — это забавные гиковские фишки, несложные упражнения для интеллекта. Пожалуй, пора признать: «Все, везде и сразу» с головой выдает «происхождение» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, которые пришли в мир большого кино из рекламы и видеоклипов. И этот фильм тоже видеоклип, где могут быть зашиты микросмыслы, достаточно простые, чтобы не мешать зрителю расслабляться и получать удовольствие от аудиовизуальных трюков.

Частота жанров
Кадр из фильма «Все, везде и сразу»

Кадр из фильма «Все, везде и сразу»

Фото: Hotdog Hands
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По большому счету тем же недостатком страдал «Человек — швейцарский нож» — фильм, который принес Дэниэлам мировую славу, и помог им в этом актерский дуэт Пола Дано и Дэниэла Рэдклиффа. Там как раз сильно ощущалось, что, когда у авторов мысли и идеи заканчивались, артисты за счет таланта, драйва и самоиронии заставляли зрителя забыть об этом недостатке. Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан во «Все, везде и сразу» пытаются сделать то же самое, но получается не всегда убедительно. Дэниэлы понимают это и выкручивают ручку скорости на максимум — так, чтобы в тысяче монтажных склеек зритель заблудился и достиг в этом безумном блуждании катарсиса. Но не все зрители любят, когда их подгоняют. Особенно это ощущается при домашнем просмотре, кнопка «пауза» легко прекращает любые попытки гипнотического воздействия мелькания кадров. И тогда вдруг оказывается, что сюжета во всем этом мельтешении реально на полчаса, а фильм длится 2 часа 20 минут.

Сравнение с Вачовски и Гондри опять более чем уместно. Стоит признать, что «Матрица» — фильм наивный и незамысловатый, и, если бы не визуальное совершенство, вряд ли он стал бы культурным феноменом. А у Гондри лучшая работа «Вечное сияние чистого разума» снята по сценарию одного из ведущих современных авторов, интеллектуала с тонким парадоксальным мышлением Чарли Кауфмана. Поэтому «Все, везде и сразу» не может победить на «Оскаре», пока там присутствуют действительно глубокие и насыщенные «Банши из Инишерина» и «Фабельманы». Так же Кейт Бланшетт в «Тар» грандиозна как драматическая актриса, а Мишель Йео лишь заставляет удивляться тому, как она в преклонном возрасте отыгрывает экшен-сцены и насколько у нее живая мимика.

Частота жанров
Кадр из фильма «Все, везде и сразу»

Кадр из фильма «Все, везде и сразу»

Фото: Hotdog Hands

«Оскар» не всегда бывает объективным. Политическая повестка, защита прав меньшинств и разного рода общественные тренды сильно влияют на сознание голосующих, и это может помочь «Все, везде и сразу», где повестки много. Феминизм, расизм, бюрократизм, кризис доверия к социальным институтам, иммигранты — полный набор на любой вкус. Но даже этого не всегда достаточно для победы, когда рядом серьезные конкуренты, а «Оскар» в этот раз действительно очень интересный и сильный.

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