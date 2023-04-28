В поиске кино: объявлены победители 45-го ММКФ

В столице 27 апреля завершился юбилейный 45-й Московский международный кинофестиваль. На торжественной церемонии закрытия в к/т «Россия» подвели итоги восьмидневного смотра. Лучшая работа основного конкурса — «Три брата» режиссера Франсиско Папарелья. Приз зрительских симпатий забрала картина «Черная луна» режиссера Тонатью Гарсия. А «Историю российских тюрем» признали лучшим документальным кино. «Известия» побывали на церемонии, узнали, кто забрал награды в других номинациях, и послушали, о чем говорили победители.

В ожидании вердикта жюри

По традиции, церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля предшествовала красная ковровая дорожка. Пожалуй, одна из самых грандиозных, которая бывает в нашей стране. По ступенькам в кинотеатр «Россия» на Пушкинской площади из года в год в предвкушении результатов киносмотра поднимаются главные представители индустрии из России и других стран, которые по такому случаю демонстрируют лучшие наряды.

Если на открытие фестиваля большинство пришло в черном, то на закрытии было много элегантных черно-белых нарядов. Например, предпочтение таким отдали Алена Михайлова, Лянка Грыу. Были и те, кто добавил дорожке цвета. Татьяна Михалкова появилась хоть и в темном наряде, но с яркой красной накидкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Алена Михайлова

— Прекрасно, что 45-й фестиваль состоялся! Прекрасно, что показывают и российские фильмы, и зарубежные. Больше всего мне понравился «Брайтон 4», где играла Надя. Это фильм производства России, Америки и Монако. Он получил три приза на фестивале в Нью-Йорке, где председателем жюри был Роберт де Ниро. Сейчас его увидели наши зрители в рамках внеконкурсной программы. Прекрасный фильм! — поделилась Алена Михайлова с «Известиями» перед церемонией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Лянка Грыу

На дорожке также появились Елена Борщева в элегантном платье в пол, Михаил Галустян в классическом костюме, а Анна Снаткина, которая в этом году вошла в состав жюри конкурса «Русские премьеры», вдохновилась при создании образа культурой Китая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Татьяна Михалкова

— Это дружественная нам страна с большой древней культурой, поэтому я всегда очень симпатизировала Китаю и захотелось как-то поддержать, — сказала она «Известиям». — В этом году очень сильная программа. Выбрали лучшее из лучших, но чтобы из этого выбрать еще что-то лучшее, потребовались колоссальные усилия.

Вокруг кино за восемь дней

Помимо номинации «Русские премьеры» жюри оценивало работы, представленные в конкурсах документального и короткометражного кино. В основной конкурс 45-го ММКФ вошло 11 фильмов. Среди них отечественные картины «14+: Продолжение» Андрея Зайцева и «Первая любовь» Светланы Проскуриной, а также киноленты из Аргентины, Мексики, Японии, Сербии и других стран.

— В сегодняшнее время, когда существует такой стереотип, что Россия в изоляции, фестиваль показывает, что это не так. Мне кажется, тем более, что культура не должна ставить стены между собой. Проходят исторические процессы, а культура должна каким-то образом обеспечивать развитие цивилизации целиком, поэтому здорово, что фестиваль есть и так много иностранных гостей, — сказал «Известиям» писатель Александр Цыпкин, который посетил церемонию закрытия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Премьера сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Всего фестиваль длился восемь дней, в течение которых зрителям показали около двухсот фильмов. В рамках внеконкурсной программы состоялись премьеры проектов, которых ждут зрители. Например, в категории «Мастера» 24 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялся показ документального сериала «Кино 3.0». Проект посвящен истории российского кинематографа. В нем приняли участие Федор Бондарчук, Клим Шипенко, Юрий Быков, Гоша Куценко и другие знаковые режиссеры и продюсеры. На следующий день в другой внеконкурсной программе «Первая серия» в «Октябре» показали первый эпизод третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

И «Святой Георгий» достается…

Что же касается основного конкурса, еще до начала церемонии награждения стало известно, что приз зрительских симпатий достался картине «Черная луна» мексиканского режиссера Тонатью Гарсия. Фильм основан на реальных событиях.

— Я впервые в Москве. Россия — невероятно огромная страна, очень красивая. Мы влюбились в нее с того момента, как пересекли границу. Для нас это особая премия. Это показывает, что фильм говорит об общих темах, которые волнуют весь мир. Фильм снят на другом языке, но он приковывает зрителя, несмотря на расстояние, другой образ мышления, — сказал «Известиям» режиссер картины Тонатью Гарсия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Режиссер Тонатью Гарсия

Уже со сцены ленту отметили еще и за лучшую режиссуру.

Гран-при конкурса выиграла лента Франсиско Папарельи «Три брата» (Чили, Аргентина). Получая награду, режиссер признался, что его вдохновила русская классика.

— Я невероятно воодушевлен и меня переполняют эмоции, потому что, находясь в Москве, я побывал в доме-музее Достоевского, где он жил в детстве, и я вспоминал «Братьев Карамазовых», которые во многом вдохновили меня во время моей работы над этой картиной, над сценарием. Именно то, как Достоевский передавал дух человека — это многому меня научило. Я считаю, что кино должно быть окном в души людей и окном в те места, которые мы так и не смогли узнать. Моя картина стала таким окном в Патагонию, — сказал Франсиско Папарельи со сцены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Режиссер Франсиско Папарельи

Лучшее исполнение женской роли — Кахо Сэто («Хрупкие цветы в потоке дней», Япония). Лучший актёр — Фернандо Арсе («Те, кто внизу», Уругвай, Колумбия, Аргентина, Бразилия, Боливия). Спецприз жюри достался картине Теодора Ушева «ФИ 1.618» болгарско-канадского производства.

Награда за лучший фильм конкурса короткометражного кино досталась картине «Всё» режиссера Лу Хэлая (Китай). Поднявшись на сцену, он поцеловал статуэтку. Серебряного Святого Георгия за лучший фильм конкурса документального кино получила работа Юлии Бобковой «История российских тюрем. Владимирский централ» (Россия). Награду в конкурсе «Русские премьеры» забрала режиссер Светлана Самошина за картину «Край надломленной луны». На церемонии также наградили Карена Шахназарова — за вклад в мировой кинематограф.

Поздравил лауреатов президент фестиваля Никита Михалков. Он поблагодарил членов жюри и отметил, насколько сложно судить коллег.

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко Режиссер Карен Шахназаров (второй справа), получивший "Золотого Святого Георгия" за вклад в мировой кинематограф, и президент ММКФ режиссер Никита Михалков (справа) на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве

— Более двухсот картин, 391 сеанс в десяти кинотеатрах Москвы, 38 тыс. зрителей за неделю, 6 тыс. аккредитованных, из них половина гостей, и полторы тысячи представителей СМИ — это прекрасный результат! — подвел он итоги юбилейного ММКФ со сцены.

По традиции, Михалков объявил фестиваль закрытым, ударив кинематографической хлопушкой. Под занавес зрителям показали испано-французский фильм «42 секунды» режиссеров Алекса Морело и Дани де ла Ордена.