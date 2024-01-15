Грантовая программа VK поможет музеям, театрам и филармониям с цифровым контентом
VK расширил грантовую программу, которая включает не только инструменты продвижения и рекламы в интернете, но и реальные деньги — 30 млн рублей, узнали «Известия».
Грантовая программа VK работает с 2021 года. В начале 2022-го первые участники получили средства в формате «цифровых» денег, которыми можно было оплатить продвижение контента внутри соцсети «ВКонтакте». В VK сообщили «Известиям», что за 2022–2023 годы было подано 1715 заявок, из которых 109 стали победителями. Суммарный объем распределенных ресурсов составил 28 млн рублей.
В 2024 году на цифровую поддержку выделено 30 млн рублей. Такую же сумму VK намерена распределить в виде реальных денег, которые можно будет потратить на что угодно в рамках реализации проекта. Таким образом, если раньше программа позволяла лишь усилить интернет-присутствие уже существующих проектов, то теперь на средства холдинга организации могут создать свой цифровой проект с нуля.
В целом схема будет выглядеть так: заявку сначала проверят специалисты VK на формальное соответствие условиям программы, затем оценят эксперты по ряду установленных критериев, выставив баллы, а финальное решение примет координационный совет (еще одно новшество), ориентируясь в том числе на оценки экспертов.
Экспертизу проектов обеспечит Российский фонд культуры (еще один партнер грантовой программы VK).
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В Контенте: VK выделит деньги театрам и музеям