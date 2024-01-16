Мэр голландского Арнема заявил об отсутствии запрета на сожжение Корана в стране

Мэр голландского Арнема Ахмед Маркуш, комментируя инцидент с попыткой сожжения Корана в городе, заявил, что подобное подпадает под действие права на демонстрации и не запрещено в Нидерландах. Об этом 16 января пишет газета De Telegraaf.

Издание приводит пояснительную записку городскому совету в связи с акцией, прошедшей в минувшую субботу, в которой Маркуш заявляет, что, каким бы отталкивающим ни было действие или высказывание, для мэра в любой ситуации правильным остается соблюдение закона.

«Сожжение Корана не запрещено в Нидерландах, и, следовательно, подпадает под действие права на демонстрации, — цитирует его газета.

13 января лидер антиисламского движения Pegida Эдвин Вагенсвельд провел акцию в Арнеме, в ходе которой попытался сжечь Коран. Ему было дано на это разрешение, поскольку, по мнению Маркуша, для запрета не было никаких юридических оснований. Однако местная полиция не смогла сдержать разгневанных наблюдателей за процессом, которые напали на Вагенсвельда, ранили его и нескольких правоохранителей.

Тогда Маркуш заявил, что понимает гнев и эмоции, которые вызывает сожжение священной книги, но насилие недопустимо.

В конце августа 2023 года выходец из Афганистана напал с ножом на посетителей вокзала в Амстердаме. Полиция ранила нападавшего, но тот успел нанести удары ножом двум туристам из США. Злоумышленник заявил, что в Нидерландах часто оскорбляют его религиозные чувства. Позднее прокуратура Нидерландов сообщила о том, что мужчина сделал это из-за «нападок на ислам».

Первую из акций по сожжению Корана провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан 21 января 2023 года. Он сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Этот жест шведское правительство назвало демонстрацией свободы слова. В качестве ответа акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

В свою очередь, власти Швеции 18 августа заявили о намерении пересмотреть закон об общественном порядке, который разрешает общественные акции с сожжением священного для ислама Корана. Завершат изучение этого вопроса к 1 июня 2024 года.

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью «Известиям» 16 августа отметил, что акция по сожжению Корана в некоторых странах Европы свидетельствует о разрушении морали и нравственности на Западе.