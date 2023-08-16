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Посол Ирана в РФ назвал акции по сожжению Корана дикостью и варварством

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Акции по сожжению Корана в некоторых странах Европы свидетельствует о разрушении морали и нравственности на Западе, сказал в интервью «Известиям» посол Ирана в России Казем Джалали.

«Европейцы ведут себя наихудшим образом по отношению к одной из священнейших книг, божественному откровению. <…> В Коране есть постоянный призыв к разуму, к рациональности. И если вы разделяете рациональный путь, зачем вы ее, книгу, сжигаете? Такое ничтожное поведение, конечно, не оправдано никакой логикой, кроме варварства и дикости», — отметил Джалали.

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При этом в России, продолжил он, мирно уживаются различные религии и конфессии, а религиозные лидеры проявляют уважение друг к другу, что можно считать примером.

«И когда мы видим, что президент РФ [Владимир Путин] едет в Дагестан, посещает мечеть, и ему дарят Коран — а он в знак уважения кладет его на свое сердце, — это очень ценное проявление уважения для нас», — подчеркнул иранский посол.

В 2023 году в Швеции прошло несколько акций по сожжению Корана. Первую из них осуществил лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палунд.

Сожжение Корана недалеко от посольства Турции вызвало широкий резонанс, шведское правительство в ответ на критику заявило, что инцидент — проявление свободы слова.

28 июня — в первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха — аналогичную акцию провели возле мечети в Стокгольме. На проведение акции разрешение выдала местная полиция. Также в июле аналогичные инциденты произошли в Копенгагене. МИД России выступил с резким осуждением сожжения Корана и аналогичных экстремистских актов, проявление неуважения к любой религии мира в российском дипломатическом ведомстве назвали неуместным.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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