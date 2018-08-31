Неизвестный напал с ножом на посетителей вокзала в Амстердаме

По меньшей мере два человека пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на посетителей центрального вокзала в Амстердаме.

Как сообщает The Associated Press, полицейские выстрелом обезвредили мужчину, который нанес травмы прохожим, после чего он был задержан. Имя нападавшего, его происхождение, а также мотивы выясняются.

23 августа неизвестный напал на прохожих в коммуне Трапп под Парижем. В результате инцидента пострадали два человека.