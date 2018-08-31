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Мужчина в Подмосковье ранил ножом двух полицейских при задержании

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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В Подмосковье мужчина ранил ножом двух полицейских во время задержания. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в Дзержинском вечером 30 августа. Местные жители сообщили в полицию о том, что в городском парке мужчина ведет себя неадекватно. На место прибыли сотрудники ППС. Во время задержания он попытался оказать сопротивление и ранил правоохранителей ножом, сообщает RT. Один из полицейских получил ранение в грудь, другой — в шею. Им была оказана медицинская помощь, один из них был госпитализирован. В настоящий момент их жизни ничто не угрожает, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Задержанным оказался 27-летний ранее судимый житель Волгоградской области. На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Ридус».

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