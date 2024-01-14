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В нидерландском Арнеме толпа напала на собиравшегося сжечь Коран радикала

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Фото: соцсети
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Попытка лидера праворадикального движения Pegida Эдвина Вагенсвельда поджечь Коран в нидерландском городе Арнеме 13 января полностью вышла из-под контроля. Полиция не смогла сдержать разгневанных наблюдателей за процессом, которые напали на Вагенсвельда, ранили его и нескольких правоохранителей. Полицию забросали файерами и камнями, сообщил портал Bndestem.

«Очень грустно и обидно, что было так много насилия. Я очень огорчен. Я понимаю гнев и эмоции, которые вызывает сожжение священной книги, но насилие недопустимо. С идеями приходится бороться идеями», — сказал мэр Арнема Ахмед Маркуш.

После несостоявшейся акции сожжения три человека были арестованы и, по словам мэра, не исключены новые аресты в ближайшие дни, так как на видео зафиксировано всё происходящее в момент потасовки.

Вагенсвельд получил от муниципалитета разрешение сжечь Коран. Эта акция вызвала волнения в мусульманской общине. В пятницу, 12 января, в мечети была распространена листовка, призывающая к контрдемонстрации.

Контрдемонстранты собрались на месте уничтожения Корана в полдень. Мэр Маркуш попросил их покинуть площадь около 13:30, но они отказались. Тогда Маркуш вызвал подразделение полиции, которое прибыло около 15:00. Пока офицеры разгоняли демонстрантов, Вагенсвельду дважды не удавалось сжечь книгу.

Всё обострилось, когда несколько контрдемонстрантов прорвались через полицию и побежали к Вагенсвельду и его спутнику. Те сильно пострадали. Были драки с полицией. На площадь бросали стекло, камни, зажигательную смесь, бутылки и стулья. Также прозвучал мощный хлопок.

Игра с огнем: чем грозят Швеции антиисламские провокации
Скандал с далеко идущими последствиями

3 сентября 2023 года прокуратура Нидерландов сообщила о том, что мужчина, ранивший ножом двух американских туристов на центральном вокзале Амстердама, сделал это из-за «нападок на ислам». Злоумышленник заявил, что в Нидерландах часто оскорбляют его религиозные чувства. 31 августа выходец из Афганистана напал с ножом на посетителей вокзала в Амстердаме. Полиция ранила нападавшего, но тот успел нанести удары ножом двум туристам из США.

Первую из акций по сожжению Корана провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан 21 января 2023 года. Он сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Отмечалось, что акция была согласована с мэрией. Этот жест шведское правительство назвало демонстрацией свободы слова. В качестве ответа акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

21 июля датская ультраправая группировка «Датские патриоты» в Копенгагене провела акцию по сожжению Корана. Члены группировки сожгли Коран у посольства Ирака и растоптали флаг ближневосточного государства. МИД Ирака акцию осудил.

16 августа посол Ирана в России Казем Джалали в интервью «Известиям» отметил, что акция по сожжению Корана в некоторых странах Европы свидетельствует о разрушении морали и нравственности на Западе. Он отметил, что такое ничтожное поведение не оправдано никакой логикой, кроме варварства и дикости.

18 августа власти Швеции заявили о намерении пересмотреть закон об общественном порядке, который разрешает общественные акции с сожжением священного для ислама Корана. Завершат изучение этого вопроса к 1 июня 2024 года.

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