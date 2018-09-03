Ранивший туристов в Амстердаме мотивировал атаку нападками на ислам

Мужчина, ранивший ножом двух американских туристов на центральном вокзале Амстердама, сделал это из-за «нападок на ислам». Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщила голландская прокуратура.

«Из сделанных заявлений следует, что подозреваемый имел террористические цели и специально для этого прибыл в Нидерланды», — цитирует ТАСС представителей ведомства.

Злоумышленник заявил, что в Нидерландах часто оскорбляют его религиозные чувства.

31 августа выходец из Афганистана напал с ножом на посетителей вокзала в Амстердаме. Полиция ранила нападавшего, но тот успел нанести удары ножом двум туристам из США. Жизнь пострадавших находится вне опасности.