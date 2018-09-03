США предложили Нидерландам помощь в расследовании нападения в Амстердаме

США выразили готовность оказать содействие в расследовании нападения на вокзале Амстердама, в результате которого пострадали двое американцев.

Как заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, Вашингтон решительно настроен бороться с терроризмом вместе со своими союзниками.

«Власти Нидерландов объявили, что следствие сосредоточено на террористическом мотиве этой ничем не спровоцированной ужасной атаки», — приводит слова Науэрт RT.

31 августа 19-летний выходец из Афганистана с немецким видом на жительство напал на людей на центральном вокзале Амстердама. В результате инцидента пострадали два человека. Они получили серьезные ранения, однако их жизни ничего не угрожает.

Для нейтрализации нападавшего полиции пришлось применить огнестрельное оружие. Нападавший также находится в больнице под наблюдением. Ведется допрос, пока мотивы нападения неизвестны. В правоохранительных органах склоняются к тому, что оно носило террористический характер.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон ранее заявил, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане имеют прямые связи с ячейками по всей Европе.