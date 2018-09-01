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СМИ заявили о террористическом характере нападения в Амстердаме

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Фото: Global Look Press/Evert Elzinga
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Нападение с ножом в центре Амстердама 31 августа могло носить террористический характер.

По информации Нидерландской телерадиовещательной корпорации, правоохранительные органы всерьез рассматривают версию, что нападавший на центральном вокзале «имел террористические мотивы».

19-летний выходец из Афганистана напал с ножом на посетителей центрального вокзала Амстердама в пятницу днем. Злоумышленник был обезврежен и задержан. Он успел ранить двух человек, их жизни ничего не угрожает.

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