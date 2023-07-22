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У посольства Ирака в Копенгагене прошла акция с сожжением Корана

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Фото: Global Look Press/Ashraf Amra
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Датская ультраправая группировка «Датские патриоты» провела 21 июля в Копенгагене акцию по сожжению Корана. Об этом в субботу, 22 июля, сообщила газета Ekstra Bladet со ссылкой на полицию.

Члены группировки сожгли Коран у посольства Ирака и растоптали флаг ближневосточного государства. Всё происходящее транслировалось в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министерство иностранных дел Ирака осудило акцию.

«Министерство иностранных дел решительно и неоднократно осуждает инцидент надругательства над Священным Кораном и флагом Республики Ирак перед посольством Ирака в Дании», — цитирует газета текст послания.

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20 июля постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что проводимые в европейских странах акции с сожжением Корана безосновательны и представляют собой акты вандализма. Выдаваемые властями стран Европы разрешения на подобные акции не имеют никаких оснований и не связаны с выражением свободы слова, уточнил он.

В тот же день жители Багдада захватили и подожгли здание шведского посольства. Никто из участников дипмиссии не пострадал.

С начала года в некоторых европейских странах участились акции по сожжению Корана. Так, в Швеции в январе лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег священную книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме. Шведский МИД объяснил случившееся демонстрацией свободы слова.

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