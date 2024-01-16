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В РФ предложили увеличить размер потребительской корзины до 43,6 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Размер потребительской корзины в России могут увеличить до 43,6 тыс. рублей. Законопроект с таким предложением, который 16 января депутаты Госдумы направят на заключение в правительство, есть в распоряжении «Известий».

«Данным законопроектом предлагается вернуться к наиболее эффективному расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, используя нормативный метод, в котором учитывается отдельно стоимость продовольственной, непродовольственной и платных услуг корзин, определяемых по их натуральному составу», — говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что в законопроекте представлена актуализированная нормативная потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по РФ. Она включает минимальные наборы продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, сформированные с определением объемов потребления в натуральных показателях.

«Сегодня величина прожиточного минимума не зависит от потребительской корзины. Этот показатель рассчитывается на основе среднедушевого медианного дохода граждан, и такой подход, по сути, приводит к занижению реального размера прожиточного минимума граждан. Это крайне несправедливо, поэтому мы предлагаем использовать метод, который учитывает натуральный состав продовольственной, непродовольственной корзины и платных услуг. В ценах на конец прошлого года это 43,6 тыс. рублей», — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В Госдуме подчеркнули, что новая величина потребительской корзины рассчитана, исходя из необходимости повышения качества питания граждан. Наборы продуктов предлагается сформировать с учетом увеличения объемов потребления мяса, мясопродуктов, рыбы, молока, молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов, поясняют депутаты.

В наборах также предлагается расширить ассортимент круп, овощей и фруктов и включить специализированные витаминно-минеральные комплексы.

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Ранее, 10 января, «Известия» узнали о предложении депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» обязать торговые сети и продуктовые магазины создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности, чтобы ими могли бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищенные категории граждан на основании подтверждающих статус документов.

Авторы отметили, что в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции. Они также указали на то, что 60,4% граждан отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода.

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