В России могут появиться социальные полки с бесплатными продуктами

Торговые сети и продуктовые магазины в России предлагают обязать создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности, чтобы ими могли бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищенные категории граждан на основании подтверждающих статус документов (пенсионное удостоверение, справки и др.). Как выяснили «Известия», документ с поправками в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» внесут в Госдуму 10 января депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».

«На сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции. Так, согласно данным Росстата, наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые продукты, молочные продукты и овощи. Вместе с тем больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».



В ней авторы документа ссылаются на исследование НИУ ВШЭ о том, что ежегодно объем пищевых отходов в стране составляет 17 млн т, а стоимость этих продуктов оценивается в 1,6 трлн рублей. По данным Росстата, по итогам 2022 года в России за чертой бедности находилось 14,3 млн человек.

«При этом 60,4% граждан отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода, почти весь заработок уходит на питание у 16%. По оценкам ТИАР-Центра, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек», — говорится в пояснительной записке.



Как пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, выбрасывать продукты категорически недопустимо, однако сегодня из-за несовершенства законодательства их бесплатная раздача является более затратной, чем утилизация.

«Без уплаты налогов на благотворительные цели можно направлять товаров на сумму не более 1% от выручки компании, а всё остальное облагается НДС в 20% от стоимости продукции, передаваемой на благотворительность», — сказал он.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Велели делиться: в магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами