Велели делиться: в магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами

Ритейлеров обяжут создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Пенсионеры и социально не защищенные граждане получат бесплатный доступ к этим товарам . Такой законопроект внесут в Госдуму 10 января, выяснили «Известия». Чтобы бизнесу было выгодно участвовать в такой благотворительности, депутаты предлагают увеличить для него налоговые послабления. Ранее Минпромторг поддержал бесплатную раздачу такой продукции, при этом данную инициативу хочет изучить более подробно . Представители бизнеса и эксперты готовы поддержать законопроект, однако некоторые из них считают, что создание таких полок должно быть добровольным .

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Торговые сети и продуктовые магазины в России предлагают обязать создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности . Ими смогут бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищенные категории граждан на основании подтверждающих статус документов (пенсионных удостоверений, справок и др.). Как выяснили «Известия», документ с поправками в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» внесут в Госдуму 10 января депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».

«На сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции. Так, согласно данным Росстата, наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые продукты, молочные продукты и овощи . Вместе с тем больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы », — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ней авторы документа ссылаются на исследовании НИУ ВШЭ о том, что ежегодно объем пищевых отходов в стране составляет 17 млн т, а стоимость этих продуктов оценивается в 1,6 трлн рублей . По данным Росстата, по итогам 2022 года в России за чертой бедности находились 14,3 млн человек .



«При этом 60,4% граждан отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода, почти весь заработок уходит на питание у 16% . По оценкам ТИАР-Центра, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек », — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим депутаты предлагают решить эту проблему созданием социальных полок с такими продуктами питания. А чтобы бизнесу было выгодно в этом участвовать, они предлагают внести в Госдуму еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс . Документом, который также имеется у «Известий», предлагается увеличить лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность с 1 до 5% от выручки .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Выбрасывать продукты категорически недопустимо. Однако сегодня из-за несовершенства законодательства их бесплатная раздача является более затратной, чем утилизация. Без уплаты налогов на благотворительные цели можно направлять товаров на сумму не более 1% от выручки компании, а всё остальное облагается НДС в 20% от стоимости продукции, передаваемой на благотворительность , — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, именно поэтому бизнесу, который будет участвовать в такой деятельности постоянно, необходимо предоставить налоговые льготы.

— Министерство сможет сформировать позицию по данному законопроекту при его поступлении в ведомство в установленном порядке, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

При этом ранее Минпромторг заявлял, что считает целесообразным развивать программу фудшеринга в России, однако ее вопрос требует проработки и обсуждения с Федеральной налоговой службой , так как этот вид операций нужно освободить от НДС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Известия» также направили запросы в Минфин и ФНС с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта.

Плюсы и минусы

Если бизнес получит налоговые послабления, это приведет к увеличению оказания благотворительной помощи , считает исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

— С социальной точки зрения уничтожение продуктов, пригодных для потребления, является непозволительной расточительностью. Их раздаче нуждающимся в настоящее время мешают пробелы в налоговом законодательстве . А именно: участвуя в благотворительности, компании вынуждены платить налог (до 20% от стоимости продукции), — пояснил представитель бизнеса.

По его словам, поэтому участие в фудшеринге обходится производителям и ритейлу сегодня дороже, чем отправка еды на свалки .

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Если законодательство изменится, то мы увидим расширение программ благотворительности и помощи населению продуктами с истекающими сроками годности. Кроме того, отмена НДС может благоприятно отразиться на экологии , потому что уменьшит объем пищевых отходов на свалках, а также сократит затраты на их утилизацию, — подчеркнул Дмитрий Востриков.

В пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что планируют обсудить данный законопроект, однако от подробных оценок пока воздерживаются.

«Известия» направили запрос в крупнейшим ритейлерам, в числе которых X5 Group, «О’Кей», «Глобус», «ВкусВилл» «Ашан», Metro.

Экс-исполнительный директор сети «Дикси» Борис Правилов согласен с тем, что сейчас передача продуктов на благотворительность зачастую обходится бизнесу дороже, чем их утилизация.

— Поэтому идея законопроекта о налоговых послаблениях очень правильная и позволит балансировать налоговую нагрузку как в случае утилизации, так и при передаче продукции нуждающимся. Но организация таких полок бизнесом всё же должна происходить на добровольной основе , — убежден эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При этом он отметил, что сегодня ряд крупных торговых сетей уже реализует программы по передаче адресной продовольственной помощи нуждающимся, а также развивает проекты фудшеринга с благотворительными фондами .

— На данный момент фудшеринг позволяет сократить списания по отдельным товарным категориям до 20%, а объем переданной на благотворительность продукции исчисляется сотнями тонн . Очень важный аспект этого направления — адресность. Благотворительные фонды официально взаимодействуют с департаментами соцзащиты муниципалитетов и администраций регионов, епархиями, обладают волонтерскими ресурсами, складскими помещениями и транспортом компаний-партнеров , — отметил Борис Правилов.