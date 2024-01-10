Велели делиться: в магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами
Ритейлеров обяжут создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Пенсионеры и социально не защищенные граждане получат бесплатный доступ к этим товарам. Такой законопроект внесут в Госдуму 10 января, выяснили «Известия». Чтобы бизнесу было выгодно участвовать в такой благотворительности, депутаты предлагают увеличить для него налоговые послабления. Ранее Минпромторг поддержал бесплатную раздачу такой продукции, при этом данную инициативу хочет изучить более подробно. Представители бизнеса и эксперты готовы поддержать законопроект, однако некоторые из них считают, что создание таких полок должно быть добровольным.
Раздать населению
Торговые сети и продуктовые магазины в России предлагают обязать создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Ими смогут бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищенные категории граждан на основании подтверждающих статус документов (пенсионных удостоверений, справок и др.). Как выяснили «Известия», документ с поправками в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» внесут в Госдуму 10 января депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».
«На сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции. Так, согласно данным Росстата, наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые продукты, молочные продукты и овощи. Вместе с тем больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».
В ней авторы документа ссылаются на исследовании НИУ ВШЭ о том, что ежегодно объем пищевых отходов в стране составляет 17 млн т, а стоимость этих продуктов оценивается в 1,6 трлн рублей. По данным Росстата, по итогам 2022 года в России за чертой бедности находились 14,3 млн человек.
«При этом 60,4% граждан отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода, почти весь заработок уходит на питание у 16%. По оценкам ТИАР-Центра, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек», — говорится в пояснительной записке.
В связи с этим депутаты предлагают решить эту проблему созданием социальных полок с такими продуктами питания. А чтобы бизнесу было выгодно в этом участвовать, они предлагают внести в Госдуму еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Документом, который также имеется у «Известий», предлагается увеличить лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность с 1 до 5% от выручки.
— Выбрасывать продукты категорически недопустимо. Однако сегодня из-за несовершенства законодательства их бесплатная раздача является более затратной, чем утилизация. Без уплаты налогов на благотворительные цели можно направлять товаров на сумму не более 1% от выручки компании, а всё остальное облагается НДС в 20% от стоимости продукции, передаваемой на благотворительность, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
По его словам, именно поэтому бизнесу, который будет участвовать в такой деятельности постоянно, необходимо предоставить налоговые льготы.
— Министерство сможет сформировать позицию по данному законопроекту при его поступлении в ведомство в установленном порядке, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.
При этом ранее Минпромторг заявлял, что считает целесообразным развивать программу фудшеринга в России, однако ее вопрос требует проработки и обсуждения с Федеральной налоговой службой, так как этот вид операций нужно освободить от НДС.
«Известия» также направили запросы в Минфин и ФНС с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта.
Плюсы и минусы
Если бизнес получит налоговые послабления, это приведет к увеличению оказания благотворительной помощи, считает исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
— С социальной точки зрения уничтожение продуктов, пригодных для потребления, является непозволительной расточительностью. Их раздаче нуждающимся в настоящее время мешают пробелы в налоговом законодательстве. А именно: участвуя в благотворительности, компании вынуждены платить налог (до 20% от стоимости продукции), — пояснил представитель бизнеса.
По его словам, поэтому участие в фудшеринге обходится производителям и ритейлу сегодня дороже, чем отправка еды на свалки.
— Если законодательство изменится, то мы увидим расширение программ благотворительности и помощи населению продуктами с истекающими сроками годности. Кроме того, отмена НДС может благоприятно отразиться на экологии, потому что уменьшит объем пищевых отходов на свалках, а также сократит затраты на их утилизацию, — подчеркнул Дмитрий Востриков.
В пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что планируют обсудить данный законопроект, однако от подробных оценок пока воздерживаются.
«Известия» направили запрос в крупнейшим ритейлерам, в числе которых X5 Group, «О’Кей», «Глобус», «ВкусВилл» «Ашан», Metro.
Экс-исполнительный директор сети «Дикси» Борис Правилов согласен с тем, что сейчас передача продуктов на благотворительность зачастую обходится бизнесу дороже, чем их утилизация.
— Поэтому идея законопроекта о налоговых послаблениях очень правильная и позволит балансировать налоговую нагрузку как в случае утилизации, так и при передаче продукции нуждающимся. Но организация таких полок бизнесом всё же должна происходить на добровольной основе, — убежден эксперт.
При этом он отметил, что сегодня ряд крупных торговых сетей уже реализует программы по передаче адресной продовольственной помощи нуждающимся, а также развивает проекты фудшеринга с благотворительными фондами.
— На данный момент фудшеринг позволяет сократить списания по отдельным товарным категориям до 20%, а объем переданной на благотворительность продукции исчисляется сотнями тонн. Очень важный аспект этого направления — адресность. Благотворительные фонды официально взаимодействуют с департаментами соцзащиты муниципалитетов и администраций регионов, епархиями, обладают волонтерскими ресурсами, складскими помещениями и транспортом компаний-партнеров, — отметил Борис Правилов.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов напомнил, что это не первая попытка законодателей решить проблему, связанную с уничтожением вполне качественных продуктов питания. По его словам, причина — в двоякой ситуации, при которой с одной стороны, действительно, такие товары вполне можно бесплатно передать нуждающимся группам населения, с другой, государство должно будет предоставить бизнесу дополнительные налоговые льготы. Эксперт считает, что именно последнее условие и есть препятствие для решения этой проблемы, так как власти опасаются, что бизнес начнет злоупотреблять этими послаблениями и будет использовать льготы не для передачи продуктов населению, а, например, для отмывания средств.