Спешите купить: в правительстве поддержали сокращение периода оплаты за скоропортящиеся продукты в ритейле

Законопроект об уменьшении периода оплаты ритейлерами поставок скоропортящихся товаров положительно оценила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Так, на продовольственные товары со сроком годности пять и менее дней предлагается установить период оплаты до четырех дней. А партию товаров со сроком годности 6–9 дней следует оплатить не позже чем через восемь дней после отгрузки. Предполагается, что данная мера позволит преодолеть волатильность условий ведения бизнеса, поможет бороться с кассовыми разрывами и повысить доступность товаров. Подробности — в материале «Известий».

Свежие силы

Вопрос ускорения движения оборотных средств на счетах компаний, которые производят скоропортящиеся продукты питания, не нов, напоминает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Законопроект в разных его вариациях продвигают еще с 2022 года, — говорит она.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

По мнению эксперта, производители испытывают трудности, в частности, потому что используют кредитные средства вместо оборотных.

— А с кредитами при текущей ключевой ставке Центробанка в 16% сейчас большие проблемы. Бизнес и не хочет, и не в состоянии брать на себя тяжелые кредитные обязательства. При сокращении кассовых разрывов у части компаний может вообще отпасть необходимость в кредитовании, и это, безусловно, положительный момент, — констатирует Косарева.

Очередной всплеск интереса к теме спровоцировали текущие условия рынка, соглашаются другие эксперты. В частности, это ситуация с куриными яйцами, когда в течение считаных недель в разных регионах страны цена на них выросла на десятки процентов, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Куриные яйца — это яркий пример скоропортящихся товаров. Запастись яйцами, как это было два года назад с сахаром, мукой и прочей бакалеей, нельзя. Отсюда и такая сильная волатильность, мгновенно сказавшаяся на ценах. Причем в первую очередь на себестоимости. Кстати, часть крупных ритейлеров даже отказалась от наценки сети за этот тип социального товара, — рассказала собеседница издания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Макаренко выразила опасения, что куриные яйца окажутся в «слепой зоне» с точки зрения закона, поскольку срок их годности выходит за рамки 6–9 дней.

— Срок годности этого ценного продукта питания — до 20 дней. Этот аспект, несомненно, следует учесть законотворцам, — уточняет она.

Большие перемены

Инициатива по уменьшению срока оплаты скоропортящихся товаров показывает определенный разворот регулирования потребительского рынка продовольствия — рынок переходит от поддержки продавцов к большей поддержке производителей, сходятся во мнении опрошенные эксперты.

Долгое время считалось, что главная проблема — довезти продукты питания, которых много в сельской местности, до потребителей, утверждает доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

— Поэтому стимулировался ритейл, в том числе неформатный: ярмарки выходного дня, механизмы закупок сельхозпродукции у мелких производителей, — говорит он. Но в 2023 году обозначились проблемы на стороне производства, поэтому меры по его поддержке выглядят логично.

Задержка оплаты стала реальностью для производителей скоропортящихся товаров — предприятия пищепрома (готовая еда), молочные и мясные фермы, пекарни и т.д., сетует Екатерина Косарева.

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— При этом финансовая нагрузка ложится именно на производителей: ритейлеры получают и реализуют товар более свободно. Отсюда рост себестоимости в дальнейших циклах, а для скоропортящейся продукции в единицу времени их проходит гораздо больше, чем, к примеру, для производителей замороженных или консервированных продуктов питания, — разъясняет собеседница «Известий».

Мимо цели

Не все эксперты считают, что таким образом удастся сдержать растущие цены.

Снижение срока уплаты по счету производителя и другие инструменты, обсуждаемые сейчас, такие как ограничение наценок, усложняет работу ритейла, а следовательно, может иметь обратный эффект и привести к повышению цен , признает Денис Терновский.

— В отношении товаров, спрос на которые опережает предложение, ритейлеры способны самостоятельно выстраивать закупочную и ценовую политику, обеспечивающую их доступность и самую низкую цену, — рассказал он.

Усилить платежную дисциплину, особенно у компаний малого и среднего бизнеса в ритейле, будет непросто, даже за счет федеральных законов, отмечает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Естественный порядок вещей в российском бизнесе — взаимные уступки в подписанных договорах, которые в том числе учитывают сроки оплаты. А они могут отличаться от тех, что прописаны в федеральном законодательстве, если это устраивает обе стороны. Да, оборотных средств не хватает — это факт. Но и риски убытков от нереализованной продукции никуда не делись, — говорит респондент издания. По его мнению, больших изменений ожидать не стоит.