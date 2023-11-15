Экологическая эволюция: в России создали список упаковки будущего

В преддверии того, как в силу с января 2024 года вступит Федеральный закон о расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и услуг за экологичность продукции, подготовлена финальная редакция так называемого «списка 28» — перечня рекомендованных к запрету или к производству с помощью замещающих технологий товаров и упаковки. Над его созданием при поддержке правительства трудились все заинтересованные стороны — от производителей и потребителей упаковки до переработчиков и экологов. В чем идея документа, почему он актуален именно сейчас и как реализация его рекомендаций способна изменить рынок пластиковой упаковки — в материале «Известий».

Постепенно и поступательно

Почти два года назад Российский экологический оператор передал на изучение в Минпромторг России перечень тех видов продукции, которые не должны производиться и использоваться в силу сложностей с их утилизацией или переработкой. В список попали 28 самых разных товаров и видов упаковки из пластика, которые изначально предлагалось запретить и заменить в основном на стекло, алюминий и бумагу.

Однако регулятор применил более взвешенный подход, принятый в правительстве, в том числе при поддержке зампреда по вопросам экологии Виктории Абрамченко, в отношении таких вопросов. Во избежание негативных последствий для экономики, таких как закрытие целых производств и сокращение рабочих мест из-за глобальной перестройки системы, судьбу документа обсуждали все заинтересованные стороны: производители и потребители упаковки, переработчики отходов, представители отраслевых ассоциаций.

В результате финальная редакция «списка 28», составленная по итогам этих обсуждений, — это не запретительный документ, а, по сути, коллегиальный взгляд на рынок в перспективе, стратегическое видение развития отрасли. На данный момент перечень состоит из 23 позиций и включает в себя шесть видов упаковки, на которые вводится ограничение с 2024 года, еще 17 видов могут подпасть под ограничение с 2030 года по результатам дополнительных обсуждений и анализа. При этом предлагаемые замены — также из пластика, но пригодного для вторичной переработки.

Цвет имеет значение

Главная задача «списка 28» — привести рынок к отказу от материалов и изделий, непригодных к переработке для последующего возврата в экономический цикл. В связи с этим предлагается постепенно отказываться от упаковки из многокомпонентных материалов, сложно поддающихся переработке, или не перерабатываемых вовсе, в пользу упаковки из монокомпонентных материалов преимущественно из пластика с потенциалом к рециклингу.

Например, со следующего года с рынка уйдет цветная ПЭТ упаковка, в которой цвет играет исключительно маркетинговую роль, а не ставит себе задачу сохранения качеств продукта и при этом усложняет переработку. На полках останутся полупрозрачные ПЭТ бутылки голубого, зеленого, коричневого и черного цветов, потому что они увеличивают срок годности и сохраняют потребительские качества товара. Останутся в ходу и непрозрачные ПЭТ бутылки, но только белого цвета для молочной продукции.

Вместо многослойных ПЭТ бутылок на рынке останутся однослойные, а этикетку из ПВХ на них придется менять на другой материал. Останутся в прошлом и многослойные капсулы для кофе, и полимерные контейнеры с металлической крышкой. Всё это будет заменено на монорешения из пластика.

Аналогичной судьбы с 2030 года могут ждать и многослойные тубы для зубной пасты, сетки для овощей и фруктов, многокомпонентные упаковки дойпак, флоупак и т.д.

Выбор в пользу монокомпонентных полимеров, по мнению экспертов отрасли, повысит спрос переработчиков на такую продукцию и увеличит объемы переработки отходов.

Запретить нельзя переработать

Безусловно, переход на новые материалы и подходы — процесс непростой и с технологической, и с экономической точки зрения. Как справится с этим отрасль с учетом сложностей, которые пришлось переживать всем секторам экономики в последние полтора года из-за санкционного давления?

Эксперты считают, что рынок готов к такому переходу. «Такие инициативы, как «список 28», своевременны. Сегодня мы действительно можем заботиться о нашей экологии и даже можем обгонять многие страны по различным экологическим программам, — считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков. — По большому счету эффект санкций, которые были введены в 2022 году, с моей точки зрения, уже исчерпывается. Понятно, что оборудование и товары завозятся по системе параллельного импорта и по обычному импорту. Поэтому возврат к экологическим программам, безусловно, осуществим, учитывая, что российским производителям в том числе для этих программ нужно будет соответствующее оборудование. Они уже могут и сами много выпускать, и у них будет правильное направление для развития».

Притом уход крупных западных брендов с рынка, с одной стороны, сузил ассортимент упаковки, с другой — создал условия для роста отечественных производителей. И российский рынок упаковки дал ответ: в 2022 году он вырос на 5% и оценивается в 1,4 трлн рублей. В этом году эксперты ждут рост не ниже показателей прошлого года. Полимерная упаковка в структуре рынка, по разным оценкам, занимает 34–38%.

Вместе с тем в России производится немало видов пластика, пригодного к переработке. В частности, крупнейший представитель нефтехимической отрасли «Сибур» инвестирует именно в развитие перерабатываемых полимеров и производит материалы с использованием вторичного пластика, которые затем используются в производстве упаковки. Так, в бутылки из материала Vivilen, изготовленного на предприятиях компании с добавлением переработанного пластика, разливают воду некоторые производители Сибири и Урала. Пивоваренная компания AB InBev Efes весной этого года начала выпуск продукции в бутылке из переработанного пластика. Unilever в России почти на 70% за год нарастила количество выпускаемых косметических продуктов в упаковке из вторичного пластика. Компания PepsiCo, крупнейший в России производитель напитков и продуктов питания, использует для воды «Аква Минерале» пластиковые бутылки, произведенные из 100% переработанного ПЭТ.

При этом компания вкладывается и в технологии переработки. Например, развивает технологии химолиза и термолиза, которые позволят без сортировки перерабатывать полимерные отходы в первичное сырье. «Мы можем даже не разделять пластиковые отходы по разным бакам, а путем термолиза и химолиза осуществлять разложение на первичные фракции для повторного использования полимеров, — поясняет Павел Ляхович, исполнительный директор нефтехимического холдинга. — У нас в следующем году будет принято инвестиционное решение, а через еще два года, я думаю, появится установка, которая посредством термического разложения будет вовлекать вторичный пластик заново в производство первичных фракций».

Всем миром

Сложности перехода на новые материалы связаны не только с некоторой ригидностью рынка, но и с объективным положением дел. И в первую очередь это касается сбора, сортировки и переработки пластиковых упаковок.

«Поскольку большая часть пластика может быть переработана, нужно, чтобы в процесс оказались вовлечены все игроки рынка — от производителей и торговых сетей до конечных потребителей, — комментирует 1-й заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по экологии и устойчивому развитию Николай Доронин. — Но недостаточно просто поставить контейнеры для раздельного сбора мусора и пропагандировать его, надо, чтобы необходимыми ресурсами обладали региональные операторы по обращению с отходами, которые, как предполагается, будут отвечать за них. Необходимы инвестиции и с их стороны в системы сортировки и переработки».

Сейчас в России до переработки доходит всего около 10–12% отработанного пластика, в то время как в Европе этот показатель достигает 50%. К 2025 году в ЕС планируют собирать на переработку более 77% пластиковых бутылок, а к 2029-му — до 90%. Мировой рынок переработки пластика оценивался в $45,5 млрд в 2021 году. К 2026 году его объем, по прогнозам аналитиков, превысит $65 млрд (рост на 7,5%). На увеличение рынка влияет не только высокий спрос на пластик, но и государственные инициативы по сокращению пластиковых отходов.

Эксперты уверены, что у России есть потенциал в части переработки пластика во вторсырье. По данным Минприроды РФ, уже сейчас работает около 80 заводов по переработке пластика, а в будущем году появится еще более двухсот предприятий по переработке отходов.

И в процессе перехода немаловажна роль господдержки. Сейчас уже реализуются «зеленые закупки», когда государство при выборе поставщика учитывает не только цену, но и соответствие экологическим требованиям. Экологический сбор, который вносят производители, не осуществляющие самостоятельную утилизацию отходов, увеличится для «отстающих» в переходе на экопродукцию. Ответственные производители планируют добиваться расширения комплекса мер экономического стимулирования.

Чистый выигрыш

При этом потребительские качества товаров из переработанного пластика остаются на высоком уровне, что важно для производителей товаров и их покупателей. Многочисленные экспертизы и проверки свидетельствуют, что они не пострадают.

«Качества, которые делают пластик эффективной упаковкой, сохранятся и в современных технологичных марках, имеющихся на рынке и разрабатываемых на перспективу ведущими компаниями отрасли», — комментирует Николай Доронин.

Сокращение пластиковых отходов, которые сложно переработать, будет происходить за счет замещения на перерабатываемые и востребованные полимерные материалы, и потребитель от этого только выиграет, резюмирует эксперт.

Выиграет и бизнес: ритейлерам не придется пересматривать свои возможности по транспорту, складским помещениям и логистическим маршрутам, так как они продолжат работу с пластиковой упаковкой.