Прозрачный подход: как механизм расширенной ответственности производителей помогает экологии

Экологическая повестка в стране не теряет своей актуальности. И сейчас, когда уже стало очевидным, что экономика России адаптировалась к новым условиям и выдержала санкционное давление, самое время вернуться к этому государственному приоритету. Одна из задач экологической реформы в России — переход на цивилизованное отношение к системе обращения с отходами. Как обстоит дело с внедрением механизма расширенной ответственности производителей (РОП), спустя три месяца после подписания главой государства соответствующего закона — в материале «Известий».

Своевременная идея

Федеральный закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным 25 июля 2023 года и направленный на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и услуг за экологичность товара, вступает в силу 1 января 2024 года. Теперь утилизировать отходы от упаковки будут обязаны ее производители, а не компании-изготовители товара.

Появляется понятие «эко-коэффициент», с помощью которого будет учитываться использование в производстве упаковке экологических материалов. Производители упаковки из таких материалов будут платить меньший экологический сбор. Таким образом, у них появляется стимул активнее переходить на материалы, которые изготавливаются с добавлением вторичного сырья и отходов.

Значимость нового закона, по мнению депутата Государственной думы, члена комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николая Будуева, трудно переоценить.

— Идея правильная, своевременная, ее необходимо реализовывать. Ключевая задача РОП очевидна — увеличить долю отходов, которые шли бы в переработку и становились ценным сырьем, вместо того, чтобы аккумулироваться на полигонах. Нужно провести реформу так, чтобы выполнить эту ключевую задачу, — подчеркивает Будуев.

Инерционное мышление

Работа над законопроектом шла несколько лет. Об экологической осознанности последние годы говорят и на государственном уровне, и на уровне общества и бизнеса. И действительно, новый подход к утилизации отходов, к производству упаковки из вторсырья требует смены парадигмы мышления с «после нас хоть потоп» на ответственный подход государства, бизнеса, и каждого гражданина. По сути, речь идет об экономике замкнутого цикла, когда в производстве упаковки используются материалы, имеющие потенциал к вторичной переработке и, как следствие, к возвращению в экономический цикл.

Эксперты отмечают, что несмотря на актуальность проблемы и принятый закон, многие производители товаров пока не спешат перестраиваться (а именно от них зависит, в какой материал будет упакована та или иная продукция). По крайней мере, об инициативах этих компаний по переходу на более экологичный способ производства упаковки ничего не известно. Среди них, к примеру, такие крупные производители минеральной воды и газированных напитков, как «Холдинг Аква» (бренды «Ессентуки», «Нарзан», «Архыз Vita») и «Напитки из Черноголовки», которые гордятся своим активным участием в современной эко-повестке, особой философией, ее близостью к природе. А также другой известный производитель минералки Borjomi International, который декларирует курс на снижение потребления ресурсов и минимизацию отходов.

Возможно, предприниматели воспринимают новшество со скепсисом, потому что, к сожалению, бывает, что и самые лучшие идеи при воплощении, например, на региональном уровне сталкиваются с неожиданными сложностями или неразрешимыми бюрократическими противоречиями. У Николая Будуева есть своя версия, почему российский бизнес не спешит подхватить идею РОП.

— Подозреваю, что многие предприниматели вообще не понимают, что это такое, они недостаточно информированы. А те, кто понимает, подозревают, что реформа будет проведена «криво» и не достигнет задекларированных целей. Действуют по привычным схемам: мол, как-нибудь откупимся, — размышляет депутат Госдумы.

Руководитель по GR завода по переработке пластмасс «ПЛАРУС», который, к слову, с 2009 года перерабатывает ПЭТ-бутылку в гранулы, которые потом используются в производстве преформ и, соответственно, такой же ПЭТ-бутылки от технологии «bottle-to-bottle», Андрей Ермоленко говорит о том, что такой производственный подход по технологии идентичен производству первичной гранулы.

— То есть она чистая, она подходит для пищевых производств, для пищевой упаковки, и, соответственно, она достаточно дорогая получается, и, по сути, гранула вторичная за счет себестоимости переработки именно ПЭТ-бутылки становится дороже, чем первичная, — подчеркивает Ермоленко. — Наверное, вот в этом вообще изначально корень проблемы, почему так тяжело вовлекается в процентном соотношении упаковка во вторичный оборот. Потому что необходим стимул от государства.

Согласна с таким мнением и руководитель юридической компании «Дельфи», председатель комиссии по экологии Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Наталья Беляева.

— На каждом этапе и государство, в том числе, должно продумывать инструменты стимулирования. И они частично, действительно, есть. И понижающие коэффициенты для тех, кто делает товары с использованием вторичного сырья, и сейчас субсидии будут предоставлять компаниям, которые будут закупать вторичное сырье для своих производственных процессов. Это и «зеленые» закупки, которые уже сегодня действуют, на определенный перечень товаров, — отмечает Беляева.

По мнению экспертов, промедление с внедрением механизма РОП на российских предприятиях чревато тем, что финансовое бремя экологической ответственности ляжет на потребителей, расходы которых возрастут, если предприятия будут, как и прежде просто платить экосбор и закладывать его в стоимость. Отсроченные последствия тихого саботажа нового законопроекта, закрепляющего переход к новому витку экономического развития, со стороны производителей могут быть непредсказуемыми.

Пионеры РОП

Возможно, пока эти компании пользуются переходным периодом, который предполагает, что производства должны начать использовать вторсырье к 2030 году, или пока просто не анонсируют открыто свои планы, но проявлять экологическую осознанность, по мнению экспертов, необходимо уже сейчас.

Примеров применения инновационных технологий в сфере переработки пластиковой упаковки среди российских производителей пока немного. Тем не менее, они есть.

Например, в Тюмени с сентября в сети магазинов «Перекресток» продается вода «Visit Tyumen», упаковка которой изготовлена из материала Vivilen с добавлением переработанного пластика, который делает СИБУР. В упаковку с применением той же технологии разливает свою воду и «Родник Прикамья». В июне вода в этой упаковке поступила в продажу в магазинах «Лента» в Перми.

Весной пивоваренная компания AB InBev Efes начала выпуск продукции в бутылке из переработанного пластика. Unilever почти на 70% за год нарастила количество выпускаемых косметических продуктов в упаковке из вторичного пластика в России. А компания PepsiCo, крупнейший в России производитель напитков и продуктов питания, использует для воды «Аква Минерале» пластиковые бутылки, произведенные из 100% переработанного ПЭТ.

— Эти компании не только нацелены на использование вторсырья, но и часто участвуют в сборе отходов. Мотивация тут простая: вторичный пластик вовлекается в промышленных масштабах, значит и приток чистой отсортированной бутылки нужен в огромном количестве. А как его получить? Рассказывать населению о необходимости выбрасывать мусор в контейнеры, причем популяризировать именно раздельный сбор. И, конечно, развивать соответствующую инфраструктуру, прежде всего, повсеместно делать точки приема отсортированного мусора, — говорит руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Опыт соседей

По словам Николая Будуева у наших ближайших соседей есть свои успешные аналоги механизма РОП.

— В Белоруссии Оператор вторичных материальных ресурсов — это государственное предприятие. Они, по сути, пошли по пути возрождения советской практики. В СССР система обращения с вторичными отходами была одной из самых прогрессивных в мире. Сбор металлолома, макулатуры и прочее. Пищевые отходы уходили в колхозы, на полигоны попадало немного. Плюс сеть контор старьевщиков. Система была отработана, и белорусы ее восстанавливают, — отмечает Будуев.

С 2021 года работает механизм и в Казахстане. Несмотря на проблемы, связанные с большой площадью территории государства, там удалось сделать систему оборота отходов более прозрачной, подчеркивает депутат.