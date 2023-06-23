Убавить яркость: в РФ предлагают запретить цветные пластиковые бутылки

В 2024 году власти планируют запретить цветные пластиковые бутылки для напитков, следует из документов Российского экологического оператора, с которыми ознакомились «Известия». Такой временной ориентир уже закреплен в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла». Дело в том, что именно такую тару сложно раздельно собрать и отправить на переработку. В Минпромторге согласны — такие ПЭТ всего лишь рекламный ход, а не производственная необходимость, их можно ограничить в обороте. Также в ведомстве предлагают ввести запрет и на другие виды упаковки, например тару с этикеткой из ПВХ и упаковку, для которой использовались нерастворимые клеи. Но такие ограничения должны быть плавными, с переходными периодами, добавили в Минприроды.

Вне цвета

В 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030-му их число планируют довести до 20 видов. Об этом сказано в презентации Российского экологического оператора, с которой ознакомились «Известия». В документе РЭО ссылается на федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», который и содержит эти временные ориентиры. Экологический оператор уже представил эту презентацию на совещании в Минпромторге, заметил один из его участников. В РЭО изданию подтвердили, что в федеральном проекте прописаны эти сроки.

Основной смысл такого подхода — отказаться от неэкологичной тары, которую по разным причинам сложно или невозможно переработать, — уже не раз поясняли в РЭО. Например, ее трудно выделить из общего объема мусора либо упаковка состоит сразу из нескольких материалов, которые нельзя отделить друг от друга.

Поэтому на первом этапе оператор предлагает ограничить распространение ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета: например, такие пигменты используют в производстве тары для напитков. Это желтый, красный, розовый и другие цвета, отличные от традиционных — белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого. Также в список на остановку оборота попали тонкая термоусадочная пленка — ее используют в качестве этикетки на бутылках для напитков и йогуртов. Плюс в перечне «отверженных» — сумка-сетка для овощей и фруктов, пластиковый пакет с донышком дой-пак (в них, например, продают кетчупы) и пластиковые капсулы для кофе.

— Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны, — заметил глава РЭО Денис Буцаев. — Также это нужно для того, чтобы в стране появились все необходимые мощности, у бизнеса было время подготовиться и этот переход стал комфортным.

Недорогие полимеры

В свою очередь, Минпромторг подготовил доклад в правительство на эту же тему, но без указания времени вступления в силу норм, с документом ознакомились «Известия». Пока ведомство предлагает ограничить лишь четыре вида упаковки. Министерство согласно, что это должны быть разноцветные «кислотные» ПЭТ-бутылки и тонкая термоусадочная пленка. Помимо этого — тара с этикеткой из ПВХ, упаковка, для которой использовали нерастворимые клеи. Все эти типы материалов используют в напитках, йогуртах и других упаковках.

Их сложно собрать и переработать, поэтому лучше заменить на более экологичные аналоги, сочли в министерстве. Там неслучайно выбрали эти варианты: ведомство опирается на две научные работы, их авторы оценили социальные и экономические последствия от запретов. Вскоре появится и третья — в ней эксперты укажут на возможности перепрофилировать действующие производства, чтобы они выпускали более экологичные виды упаковки.

Минпромторг рассматривает и оценивает варианты ограничений при обороте некоторых видов пластиковых изделий, которые сейчас невозможно переработать, подтвердили «Известиям» в министерстве.

— Работа ведомства направлена не на запрет производства всех пластиковых изделий: это может больно ударить как по упаковочной отрасли в целом, так и по кошельку каждого покупателя. Основной фокус — постепенное выведение из ассортимента упаковочной отрасли пластиковой упаковки, которую нельзя переработать, и замещение ее на полностью перерабатываемые полимерные структуры, — подчеркнули в Минпромторге.

Запрет полимеров в целом обернулся бы серьезными расходами: бизнесу пришлось бы использовать более дорогие и не всегда перерабатываемые виды тары, а затем перекладывать это удорожание на потребителей.

В Минприроды выступают за то, чтобы образования любых видов отходов сокращались. Но переход к каким-либо ограничениям обязан быть плавным и поэтапным, должны быть созданы альтернативные виды товаров и упаковки, подчеркнули в ведомстве.

Создать альтернативу

Запрет одного вида упаковки в пользу другого или переход на новую тару возможен в качестве стимулирующей меры, уверен аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Однако необходим адаптационный срок: как правило, он составляет несколько лет, поскольку при этом может происходить ухудшение товарного вида, изменение срока, условий хранения и требований к транспортировке, заметил он, добавив, что компаниям нужно перестроить бизнес-планы, чтобы не потерять рентабельность.

«В «Союзнапитках» считают, что инициативу по ограничению оборота упаковки пока следует отложить — такой шаг нецелесообразен и может привести к негативным последствиям. Например, ПЭТ-бутылки разных цветов имеют технологическое значение, добавили в организации. В целом же переход на альтернативу надо проводить постепенно. Хотя в Минпромторге придерживаются другого мнения: разноцветную тару невыгодно собирать отдельно от других пластиковых бутылок и перерабатывать.

Любые ограничительные инициативы должны пройти полный цикл обсуждений с бизнесом, в первую очередь — с производителями товаров, чтобы решения не обернулись перебоями в поставках или подорожанием производства, которое отразится на потребителе, заметили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Также нельзя допустить снижения потребительских качеств и уровня безопасности упаковки, добавили там.

Практически все производители техники используют тонкую термоусадочную пленку при упаковке бытовой техники, заметили в ассоциации производителей и продавцов бытовой техники и электроники РАТЭК.

— Ее запрет приведет к усложнению, а по ряду продуктов к остановке поставок: пока альтернатив ей нет. Этот вид упаковки — мировой стандарт, и перенастройка для одного российского рынка может занять достаточно долгое время, — резюмировали там.

Сейчас сложно оценить последствия запретов, неясно, по каким конкретно пищевым производствам они ударят, ведь власти обсуждают разные виды упаковок, добавил исполнительный директор ассоциации производителей продуктов «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Если власти введут ограничения и компаниям придется сменить упаковку, то предприятия пищевой промышленности будут вынуждены заменить оборудование. Это сотни миллиардов рублей, подчеркнул он. Ассортимент продукции в магазинах в этом случае может кардинально измениться.